Reggio, pazienti vicini alla dott.ssa Stelitano: ‘Tutte bugie’

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di numerosissimi pazienti onco-ematologici che difendono l’operato della dott.ssa Caterina Stelitano ematologa presso il nosocomio G.O.M – Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria e che contestano il contenuto pubblicato su queste pagine qualche settimana fa e riportato in una segnalazione da una cittadina.

“Siamo un nutrito gruppo di pazienti e siamo profondamente indignati, offesi dall’articolo pubblicato, dove viene accusata l’ematologa di “indifferenza” nei confronti di un paziente. In questo articolo, si parla di malasanità ma, non è così. Teniamo a precisare e ad urlarlo a gran voce che tutto quello che è stato scritto nell’articolo ovattato come lo sfogo di una moglie di un paziente, non risulta assolutamente veritiero. Noi che abbiamo vissuto la paura, la frustrazione e, soprattutto, il dolore, comprendiamo lo stato di impotenza di chi sta accanto ad un malato, il terrore di perderlo, di non riuscire a fare tutto per continuare a vivere. Ma questo non ci giustifica a prendercela con chi, invece, quotidianamente, mette al servizio del prossimo la sua vita, lasciando spesso da parte la famiglia, gli affetti più cari come fa oramai da anni, la dottoressa Stelitano”.