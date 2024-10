Reggio, il centrodestra: “Senso unico di Spirito Santo: soldi pubblici buttati per il capriccio di qualcuno”

“Più che di senso unico, parleremmo di scelta “senza senso”: una sperimentazione che crea solo disagi alla cittadinanza e uno spreco di soldi pubblici”.

Con queste parole i consiglieri di centrodestra in consiglio comunale Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Giuseppe De Biasi, Armando Neri, Antonino Caridi, Mario Cardia, Massimo Ripepi, Guido Rulli e Demetrio Marino commentano la decisione dell’Amministrazione comunale di istituire, in via sperimentale, il senso unico di marcia sulla via Andiloro a Spirito Santo, salvo poi revocarla “per riscontrate criticità, in attesa di soluzioni più idonee”.

Sperimentazione fallita: le critiche dei consiglieri

“Siamo di fronte all’ennesima incapacità di gestione delle problematiche di quest’Amministrazione. Una sperimentazione, quella di via Andiloro, che ha generato solo confusione: il senso unico di marcia, che prosegue fino alla Chiesa di Spirito Santo, proprio dove confluiscono la via Andiloro e la via Sant’Anna II tronco, in prossimità della scuola primaria, anziché migliorare la viabilità, ha contribuito a confondere ancora di più chi si è trovato a transitare in questi giorni in quel tratto, con attese di oltre 40 minuti, nonostante la presenza degli agenti della polizia locale” affermano i consiglieri.

Lo spreco di soldi pubblici

“E poco importa a quest’Amministrazione se, a suon di sperimentazioni improvvisate e per la soddisfazione dei capricci di qualcuno, si continuano a sprecare soldi pubblici, attraverso, per esempio, la realizzazione di nuove segnaletiche orizzontali sull’asfalto che, di fatto, sono risultate inutili nella risoluzione del caso specifico, e risulterebbero invece indispensabili in altre zone della città, come la via marina, dove le strisce pedonali sbiadite e ormai invisibili, potrebbero causare serie conseguenze ai pedoni” proseguono i consiglieri nella nota.

Una decisione insensata