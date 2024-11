Reggio Calabria, servizio di disinfestazione e derattizzazione

Si porta a conoscenza che, si sta procedendo con il servizio di DISINFESTAZIONE contro gli insetti alati, in tutte le ex circoscrizioni cittadine . Si continuerà con la zona di Modena, giorno 31 maggio e 1 giugno, dalle ore 22:00 alle ore 04:00, per poi proseguire, con la circoscrizione di Catona, martedì 2 e mercoledì 3 giugno, concludendo la settimana con la circoscrizione di Gallico, nei giorni 4 e 5 giugno, seguendo sempre lo stesso orario di servizio. Si precisa che settimanalmente comunicheremo le date e le altre zone in cui verrà effettuato il servizio di disinfestazione.

Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che i prodotti utilizzati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da non provocare danni per l’uomo e l’ambiente. Inoltre si comunica che, parallelamente al servizio di disinfestazione, verranno eseguiti gli interventi di derattizzazione, già in corso da settimane sulla scorta delle segnalazioni pervenuteci, nonché nei siti sensibili monitorati dai nostri tecnici.