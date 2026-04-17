Reggio, il calendario del servizio di disinfestazione
L'elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio
17 Aprile 2026 - 15:28 | Comunicato Stampa
Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria rende noto il calendario del servizio di disinfestazione che partirà nei prossimi giorni.
Questo l’elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio:
Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini: 19 aprile 2026, ore 22:00;
Centro storico: 20 aprile 2026, ore 22:00;
Santa Caterina – San Brunello – Vito: 21 aprile 2026, ore 22:00;
Trabocchetto – Condera – Spirito Santo: 22 aprile 2026, ore 22:00;
Ferrovieri – Stadio – Gebbione: 23 aprile 2026, ore 22:00;
Sbarre: 24 aprile, ore 22:00;
San Giorgio – Modena – San Sperato: 26 aprile, ore 22:00;
Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà: 27 aprile 2026, ore 22:00;
Gallico – Sambatello: 28 aprile 2026, ore 22:00;
Archi: 29 aprile 2026, ore 22:00;
Orti – Podargoni: 30 aprile 2026, ore 22:00;
Cannavò – Mosorrofa – Cataforio: 1 maggio, ore 22:00;
Ravagnese: 3 maggio 2026, ore 22:00;
Gallina: 7 maggio 2026, ore 22:00;
Pellaro: 8 maggio 2026, ore 22:00.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie