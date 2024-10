Reggio Calabria, si insedia per la prima volta la Commissione Mensa

Si è insediata presso i locali dell’assessorato all’istruzione guidato da Anna Nucera, la Commissione Mensa.

Si tratta di un importante strumento consultivo che su preciso intendimento del sindaco Giuseppe Falcomatà e della stessa assessora Anna Nucera che ne hanno fortemente sostenuto l’introduzione, consente per la prima volta nel comune di Reggio Calabria, alle famiglie degli alunni e al corpo docente, una partecipazione responsabile al sistema di refezione scolastica.

Come illustra l’assessore Nucera al termine della prima partecipata riunione:

“La commissione è un valido strumento dotato di funzioni consultive, propositive e di verifica che permette per la prima volta ai genitori, nel comune di Reggio Calabria, di essere informati riguardo all’alimentazione che i bambini e i ragazzi ricevono nell’ambito scolastico”.

“Allo stesso tempo – continua Anna Nucera- è un essenziale ausilio per l’amministrazione e per il settore Istruzione del comune di Reggio Calabria, che con tanta abnegazione si prodiga seppur con il ristretto personale attualmente in organico, al fine di assicurare il miglioramento della qualità e la corretta gestione del servizio”.

La commissione composta da docenti, genitori, tecnici dell’alimentazione e associazioni di categoria, e da rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei concessionari del servizio, così come previsto dall’omologo regolamento di funzionamento varato di recente dal consiglio comunale, ha eletto quale Presidente la prof. Irene Mazza, docente dell’istituto De Amicis- Bolani. L’intero gruppo di lavoro si è già attivato con l’obiettivo di prendere contezza dei piatti proposti, degli ambienti e delle modalità di distribuzione dei pasti, producendo al termine le proprie osservazioni, anche a seguito di visite ai centri cucina e ai locali dispensa.