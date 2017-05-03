La Città di Reggio Calabria si prepara all’arrivo del Giro d’Italia del Centenario. La partenza della tappa reggina, la sesta della famosa carovana rosa, è prevista per la mattinata di giovedì 11 maggio 2017.

Il villaggio per la partenza sarà allestito sul Lungomare Italo Falcomatà mentre nei giorni precedenti alla partenza della tappa saranno realizzate attività collaterali, di tipo artistico e culturale, per preparare la città a questo storico appuntamento.

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, insieme a Confcommercio, promuove l’iniziativa “Vetrine in Rosa” invitando i commercianti della città a colorare la propria vetrina a tema con il colore della gloriosa maglia del Giro.

Tutti gli esercenti interessati potranno quindi allestire le loro vetrine in rosa, in tema col Giro d’Italia, nella settimana antecedente l’11 maggio (a partire da giovedì 4 maggio) e per la settimana successiva (fino a giovedì 18 maggio).

Le vetrine potranno essere fotografate e pubblicate sui social network con l’hashtag #reggioinrosa. Le migliori fotografie saranno trasmesse ai media territoriali e proposte al comitato organizzatore nazionale del giro per la pubblicizzazione sui tradizionali network del Giro d’Italia.

Certi che la Città saprà cogliere la straordinaria opportunità che il passaggio del Giro d’Italia offre sul piano turistico e commerciale, cogliamo l’occasione per trasmettere i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro.