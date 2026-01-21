Reggio, il gruppo Red: ‘Una seduta speciale della Commissione Ambiente per Arghillà’

Il gruppo consiliare Red ha depositato da tempo una richiesta di convocazione di una seduta speciale della Commissione Ambiente, da svolgere nel quartiere di Arghillà, alla presenza di tutte le istituzioni competenti. La richiesta include il coinvolgimento della Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta dal deputato Alessandro Battilocchio, per la necessità, anche alla luce delle ultime vicende accadute in loco, di interventi urgenti e straordinari che coinvolgano tutte le istituzioni democratiche. L’obiettivo è anche quello di intensificare la presenza e gli strumenti a favore delle forze dell’ordine, che quotidianamente sono impegnate sul posto.

Emergenza sicurezza ad Arghillà: una situazione che richiede interventi immediati

“L’obiettivo che vogliamo portare all’attenzione di tutti,” hanno dichiarato in una nota i consiglieri Antonino Castorina e Carmelo Versace, “è di portare a vario livello l’emergenza sicurezza che da tempo interessa Arghillà, una situazione che merita attenzione da parte di tutti e un intervento che coinvolga i vari livelli istituzionali.”

I consiglieri hanno sottolineato che il lavoro che va fatto su Arghillà deve essere finalizzato a far diventare il quartiere simbolo di riscatto e legalità. Per queste ragioni, “servono risorse immediate, serve sbloccare le opere ferme come la pista di pattinaggio, mettere in piedi progetti di inclusione sociale e richiedere con forza presidi fissi di sicurezza urbana necessari come elemento repellente per fenomeni diffusi di illegalità che dilagano in loco e che non possono essere la normalità.”