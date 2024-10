‘Sinda_can_do’, Falcomatà in mezzo ai reggini: “Ascolto anche i rimproveri” – VIDEO

"Spesso si dice che il sindaco dovrebbe stare un pò meno nei palazzi e più in strada". Ecco il video del sindaco Falcomatà in giro per Reggio Calabria

“La cosa più bella dell’essere sindaco è la quotidianità”.

Nasce una nuova iniziativa del sindaco Falcomatà per raccontare la routine da primo cittadino. Ovviamente non si parla di realtà istituzionale, ma di quella che in pochi vedono e conoscono ed è forse, invece, la parte più importante: la vita al fianco dei cittadini.

“Spesso si dice che il sindaco dovrebbe stare un pò meno nei palazzi e più in strada. Questa realtà esiste già – afferma il sindaco – purtroppo però emerge poco. Per questo motivo abbiamo deciso di raccontarvi settimanalmente un pò di questa quotidianità, incontri improvvisi, chiacchiere e rimproveri che i cittadini fanno all’amministrazione comunale quando ci vedono per strada”.

Così il primo cittadino di Reggio Calabria ricorda la sua vicinanza ai reggini ed ai loro problemi con un video postato sui social. Nel corto, girato tra le vie del centro nelle vicinanze di Piazza De Nava, si scorgono pezzi di vita quotidiana.

Leggi anche

Le battute dell’incontrarsi, ‘come stai? tutto bene?’ e l’immancabile ‘lo volete un caffè?’. Neanche il sindaco è escluso dal desiderio del reggino di far sentire a proprio agio l’interlocutore che gli sta di fronte.

“L’ascolto dei cittadini e soprattutto la possibilità di parlarsi guardandosi negli occhi”.

Dall’acquisto del pesce spada per una cena in famiglia, all’incontro con una collega del padre, passando per i reggini che si affiancano al sindaco nelle sue camminate.

“Ho deciso di raccontarvi un po’ di questa quotidianità: SINDA CAN do…’ncia po’ fari”.

[custom_video numerazione=”1″ /]