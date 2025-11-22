Comune di Reggio, Sinistra Italiana AVS: ‘Serve una giunta “ponte” e non di fedelissimi del Sindaco’

"Le ultime vicende politico-amministrative a Reggio Calabria appaiono quasi surreali. Ipotizzare la costruzione di un’alleanza e una coalizione progressista appare una sorta di miraggio: con quale serietà e con quale prospettiva ci si può presentare agli elettori reggini?"

Si è svolta ieri l’assemblea provinciale di Sinistra Italiana AVS , durante la quale si è discusso inevitabilmente delle vicende comunali che stanno alimentando tensioni dentro e fuori Palazzo San Giorgio.

L’assemblea ha prodotto il seguente comunicato:

“Torniamo a percorrere la via maestra, quella fatta di Politica (con la maiuscola) e di confronto pubblico tra soggetti politici (quelli reali), quella guidata dai valori di fondo del nostro campo politico-culturale e dai programmi per il futuro della comunità”.

Le ultime vicende politico-amministrative a Reggio Calabria appaiono quasi surreali:

l’ennesimo “rimpasto” di giunta, composta oggi da uomini e donne che rispondono esclusivamente al Sindaco

l’assenza totale di una logica di coalizione e di partiti politici riconosciuti sul piano nazionale, quasi a dire che il centrosinistra ufficiale a Reggio Calabria non esiste più

il dominio assoluto di sigle nate a tavolino e di raggruppamenti più o meno civici, talvolta rispondenti a limitatissimi interessi individuali

In questo quadro, ipotizzare la costruzione di un’alleanza e una coalizione progressista appare una sorta di miraggio: con quale serietà e con quale prospettiva ci si può presentare agli elettori reggini? Senza alcun reale protagonismo dei partiti politici, delle associazioni e dei movimenti degni di questo nome? Chi e come, in questo sfacelo di irrazionalità ed incoerenza, costruirà le candidature e le liste?

L’appello per una giunta “ponte” realmente politica

Bisogna invertire immediatamente la rotta. Sinistra Italiana AVS propone, in questa fase di transizione verso la scadenza elettorale, la costruzione di una giunta realmente “politica” che alla politica stessa restituisca dignità e responsabilità. Una giunta rappresentativa dei partiti politici, che hanno realmente contribuito alle vittorie elettorali degli ultimi anni e di quelli che vogliono contribuire alla prossima. Una giunta che non sia fatta di fedelissimi del Sindaco secondo la logica del “dopo di me il diluvio” , ma di soggetti singoli e collettivi che provino a ricucire un’alleanza di centrosinistra ormai devastata da logiche biecamente individualiste. Si chiede una giunta “ponte” che apra una discussione seria, pubblica, trasparente sul contrasto reale al centrodestra e sulle prospettive di sviluppo a Reggio Calabria.

Sottolineiamo che ci interessa contribuire al dibattito politico – amministrativo e che non siamo interessati a postazioni o poltrone di rito eventualmente derivanti dalla ferma e giusta richiesta di azzeramento. Il nostro obiettivo è tornare esclusivamente a parlare di politica, sulla base di idee e valori condivisi e per il tramite di soggetti collettivi che si dedicano realmente all’impegno civico e democratico.

Sinistra Italiana – AVS c’è e ci sarà, pronta ad investire tutte le sue energie organizzative ed intellettuali : a partire da una visione di città del futuro e da un programma condiviso, da discutere nel cuore del tessuto sociale reggino. Solo in un momento successivo, solo dopo essere tornati alla politica e ai contenuti di merito, si potrà pensare alle modalità di scelta del candidato Sindaco. Per quanto ci riguarda, si vedono nelle primarie di coalizione – da condividere in uno spazio autenticamente pubblico e da regolamentare fra tutti i soggetti partecipanti – lo strumento di scelta più democratico e perciò stesso più efficace.

Crediamo nel centrosinistra, lo abbiamo sempre fatto: ma serve uno scatto di orgoglio e di serietà, serve dimostrare che esiste ancora un modo elevato di intendere la militanza politica e di essere al servizio della comunità.

AVS – Sinistra Italiana Federazione di RC