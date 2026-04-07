Reggio, sospesa per lavoro nero l’attività di un supermercato

Per riaprire, oltre alla regolarizzazione formale della lavoratrice, l’amministratore dovrà versare la somma aggiuntiva di 2.500 euro, la maxi-sanzione di 3.900 euro e le sanzioni estintive

Gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria sono stati impegnati, nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile, in diversi controlli, che hanno interessato i settori del commercio, dell’agricoltura, dell’edilizia e delle farmacie.

Nel settore del commercio, è stato ispezionato un supermercato operante nella Piana di Gioia Tauro, dove lavoravano 6 dipendenti, tra i quali una cassiera priva di contratto.

L’attività della ditta è stata sospesa per lavoro nero; per riaprire, oltre alla regolarizzazione formale della lavoratrice, l’amministratore dovrà versare la somma aggiuntiva di 2.500 euro, la maxi-sanzione di 3.900 euro e le sanzioni estintive per le prescrizioni penali inerenti la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione.

Sempre nella Piana di Gioia Tauro, nel contesto delle attività ispettive in agricoltura, effettuate congiuntamente a militari della Guardia di Finanza, gli ispettori hanno sanzionato una microimpresa il cui unico dipendente è risultato in nero.

Anche in questo caso la maxi-sanzione è pari a 3.900 euro, cui si aggiungono le prescrizioni penali per l’omessa visita medica e la mancata formazione sulla sicurezza.

Nell’ambito delle attività di vigilanza in edilizia, è stata controllata un’azienda impegnata in un cantiere, dove è stata accertata e sanzionata la inidoneità della recinzione.

Al titolare di una farmacia in Aspromonte sono state notificate le prescrizioni penali per la mancata autorizzazione all’installazione di telecamere e per il mancato aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendale.