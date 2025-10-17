‘Il Santo infame’, a Reggio l’omaggio a Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa

La notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 viene ucciso all’idroscalo di Ostia, in circostanze ancora in parte misteriose, uno dei più grandi intellettuali italiani di tutti i tempi: Pier Paolo Pasolini.

Reggio Calabria, uno spettacolo per ricordare Pasolini cinquant’anni dopo

A cinquant’anni esatti dalla sua scomparsa, va in scena al Cine-Teatro Odeon di Reggio Calabria uno spettacolo multimediale dedicato alla sua figura, con recitazione, musica dal vivo, storytelling, live art e animazioni video. Il racconto della vita e della morte di Pier Paolo Pasolini prende forma in una versione inedita e di forte impatto emotivo, prodotta da CAPITOLO 24 e CARTOLINE ROCK, per la regia di Claudio Bagnato.

I testi e la narrazione sono a cura di Serena Cara, le musiche di Antonio Barresi e Adolfo Zagari, il canto di Daniela D’Agostino. Completano il cast Sonia Caruso, Mara Sowilo Ferraro, Giuliana Mangiola e la voce fuori scena di Alessandro Haber.

“Il Santo Infame – Pier Paolo Pasolini cinquant’anni dopo”

IL SANTO INFAME – PIER PAOLO PASOLINI CINQUANT’ANNI DOPO è uno spettacolo unico, concepito per ricordare una delle figure più controverse e luminose della cultura italiana, in una data simbolica: cinquant’anni dalla notte che ha cambiato la storia dell’Italia contemporanea.

Sabato 1 novembre, ore 20.30

Cine Teatro Odeon – Reggio Calabria

Informazioni e biglietti

I biglietti sono disponibili su Vivaticket, alla biglietteria del Cine-Teatro Odeon e presso il Cartoline Club, in via Friuli (Dir. II), 18 – Reggio Calabria.