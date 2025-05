Reggio, la denuncia di un cittadino: ‘Nessun collegamento tra la stazione e aeroporto’

Inizia così la lettera di un nostro lettore, che prosegue:

“Il fatto è accaduto lo scorso 12 maggio, sul treno che collega la Stazione ferroviaria di Reggio di Calabria Centrale a Melito di Porto Salvo , un treno che abitualmente prendo per il classico tragitto lavoro-casa e che offre ai viaggiatori anche la fermata presso la stazione di Reggio di Calabria Aeroporto . Nell’occasione ho avuto modo di osservare alcuni turisti scendere proprio nella suddetta Stazione, al che è nata spontanea la domanda di come questi ultimi possano raggiungere l’Aeroporto. Da accertamenti effettuati, ad oggi ancora purtroppo non esiste alcun servizio di trasporto che colleghi la stazione ferroviaria di Reggio di Calabria Aeroporto con l’Aerostazione, costringendo i viaggiatori, ignari del problema, ad affrontare un tragitto molto lungo e faticoso per raggiungere l’Aeroporto”.

La segnalazione del nostro lettore conclude con degli interrogativi, che rivolgiamo all’amministrazione cittadina:

“È possibile che nessuno si è preoccupato di instaurare un collegamento tra le due stazioni? Perche le due aziende di trasporto (ATAM e Trenitalia) non collaborano per la creazione di un servizio di trasporto intermodale come è stato fatto per i traghetti? E se nel caso peggiore non si possa istituire un collegamento, perche non viene erogata una corretta informazione al pubblico che avvisi i viaggiatori dell’assenza del collegamento tra l’Aerostazione e la stazione ferroviaria? E’ il ricordo di un grosso disagio ciò che vogliamo dare ai turisti che ci vengono a trovare?”.