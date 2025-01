‘All’ombra della storia’: la testimonianza di Stefania Craxi a Reggio

La presentazione del libro, che prevede la partecipazione dell'On. Francesco Cannizzaro, è stata organizzata per commemorare il 25° anniversario della morte di Bettino Craxi

Si terrà giovedì 23 gennaio, alle ore 16:30, presso la Sede del Coordinamento regionale di Forza Italia (Via Quartiere Militare 20, Reggio Calabria), la presentazione del volume “All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti” di Stefania Craxi. L’appuntamento, organizzato per commemorare il 25° anniversario dalla morte di Bettino Craxi, rappresenta un momento di riflessione sulla figura dello statista e sulla storia politica recente dell’Italia.

Il programma prevede la partecipazione di:

Francesco Cannizzaro, che introdurrà i lavori

Piero Gaeta e Filippo Diano, i quali dialogheranno con l'autrice

L'intervento conclusivo di Stefania Craxi in persona

La presentazione del libro è un’occasione unica per approfondire il vissuto dell’autrice, figlia di uno dei protagonisti della scena politica italiana del secondo dopoguerra. “All’ombra della storia” ripercorre, infatti, momenti di vita privata e pubblica, offrendo uno sguardo diretto su aspetti inediti della vicenda umana e politica di Bettino Craxi.

Un confronto sulle sfide del presente e del futuro

Oltre a rappresentare un momento culturale di rilievo, l’incontro si colloca all’interno di un contesto locale significativo, grazie anche al coinvolgimento del Coordinamento regionale di Forza Italia. Non mancheranno spunti per dibattere sul passato e sul presente politico, con un focus sulle sfide future che la società e il territorio di Reggio Calabria si trovano ad affrontare.

Per chi volesse prendere parte a questa iniziativa, l’appuntamento è aperto al pubblico: appassionati di storia, studiosi di politica e cittadini interessati a conoscere da vicino le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona vicende fondamentali per l’Italia sono tutti invitati.