Reggio, riunione in Prefettura per sbloccare i lavori del Comune sulla strada di Concessa

Si è tenuta oggi nella sede della Prefettura di Reggio Calabria una riunione del Comitato Operativo Viabilità, convocata dall’Ufficio territoriale del governo su richiesta del Comune, per discutere, tra le altre cose, dello stato in cui versa la strada comunale consortile Concessa.

Si tratta di un’importante arteria che attraversa l’area Nord della città, su cui è presente un condotto di scolo delle acque piovane e il cui manto stradale si presenta da tempo dissestato in diversi tratti, con conseguenti disagi e pericoli per gli automobilisti che vi transitano. L’incontro è risultato utile ai fini dello sblocco di un intervento pianificato da tempo dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del programma straordinario di rifacimento delle strade cittadine. Sulla questione pendeva un problema tecnico relativo a un’autorizzazione di competenza dell’Anas che, ora, sarà rilasciata in via straordinaria al Comune ai fini della realizzazione dell’importante opera pubblica, per la quale sono già stati consegnati i lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del manto stradale, oltre che di regimentazione idraulica, per un importo di 500mila euro.

In Prefettura il tavolo sulla Concessa: presenti Comune e Anas

Alla riunione, coordinata dalla dirigente dell’area V della Prefettura, Angela Gatto, erano presenti, per il Comune, il capo di gabinetto Antonio Ruvolo e il Rup dell’intervento Giovanni Rombo, la funzionaria della Polizia Municipale Rosalba Venanzio e il responsabile dell’Ufficio tecnico del traffico Domenico Scalo, nonché i referenti territoriali di Anas. Assente, invece, il Corap (Consorzio regionale per le attività produttive), ente strumentale della Regione Calabria da tempo posto in liquidazione coatta amministrativa.