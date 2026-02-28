‘Strada facendo’: al via il rifacimento del manto stradale sulla direttrice San Leo-Pellaro

Il sindaco f.f. Battaglia: "L'obiettivo è restituire ai cittadini una rete viaria sicura e dignitosa"

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha effettuato un sopralluogo sui cantieri aperti nell’ambito del programma di interventi infrastrutturali denominato “Strada facendo”.

Ad accompagnarlo, il Capo di gabinetto del Comune, Antonio Ruvolo, l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Brunetti, e i consiglieri comunali Franco Barreca e Giuseppe Marino.

Al centro del sopralluogo, i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada di collegamento che va da San Leo e Pellaro, già Strada Statale 106, terzo tratto. Si tratta di una strada sulla quale non si effettuavano interventi di scarifica e ripristino del fondo da decenni, e che oggi torna finalmente a essere oggetto di una manutenzione straordinaria.

«L’obiettivo è restituire ai cittadini una rete viaria sicura e dignitosa, intervenendo sulle criticità più urgenti del territorio. L’intervento, del valore complessivo di 600.000 euro, è finanziato attraverso risorse derivanti da residui di mutui pregressi, nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche comunali» ha precisato il sindaco f.f. Battaglia.

Programma “Strada facendo”: manutenzione straordinaria tra San Leo e Pellaro

Il sopralluogo ha riguardato il terzo tratto dell’intervento sulla ex SS106, con lavori di scarifica e ripristino del fondo stradale su un’arteria strategica per la zona sud, rimasta per decenni senza interventi strutturali.