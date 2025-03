Strutture sportive a Reggio, Milia (FI): “Undici anni di abbandono, situazione allarmante”

“A distanza di undici anni dall’avvio di progetti che promettevano di trasformare la città in un polo sportivo di riferimento, siamo costretti a constatare una situazione di abbandono senza precedenti nella storia della città: cantieri fermi, impianti sportivi in stato di degrado e nessuna reale volontà politica di risolvere la questione”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, che denuncia con fermezza la situazione di totale abbandono delle infrastrutture sportive cittadine.

Progetti mai completati e impianti lasciati al degrado

“A partire dal primo mandato, l’Amministrazione aveva annunciato un piano ambizioso per la ristrutturazione e il rilancio degli impianti sportivi. A distanza di oltre un decennio, molti dei lavori previsti non sono mai stati conclusi, con cantieri che giacciono abbandonati e impianti che, anziché essere messi a disposizione della comunità, continuano a deteriorarsi.

Un esempio calzante è la palestra di Ravagnese, ma penso anche alla palestra di Catona o ancora al campo sportivo di Condera, di Pellaro o di Catona, e potremmo continuare” dichiara il capogruppo.

Un futuro a rischio per lo sport reggino

“Questa incapacità di gestire e completare i progetti ha messo a rischio il futuro dello sport in città, riducendo drasticamente le opportunità per i giovani e le associazioni locali di praticare attività fisica in strutture adeguate. I giovani reggini sono costretti a fare i conti con impianti fatiscenti e con l’impossibilità di allenarsi in spazi sicuri, mentre molti atleti locali sono obbligati a migrare altrove per poter proseguire la loro carriera sportiva” afferma Milia.

La richiesta di azioni concrete per lo sport in città

“Sono passati troppi anni senza che le promesse fatte all’inizio del mandato venissero mantenute. I cittadini, le famiglie e gli atleti meritano risposte e, soprattutto, azioni immediate” conclude Milia. “È ora che quest’Amministrazione rispetti gli impegni presi mettendo lo sport al centro delle sue priorità. Non possiamo permettere che Reggio continui a rimanere indietro su questo fronte, lasciando i suoi cittadini, e in particolare i suoi giovani, senza strutture adeguate per la pratica sportiva”.