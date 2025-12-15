Reggio, grande successo per ‘Asta in Piazza’: Lavino riscrive il primato regionale

Serata storica per l’atletica leggera calabrese e nazionale quella andata in scena sabato 13 dicembre a Reggio Calabria, in occasione della “1ª Asta in Piazza”, evento organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Calabria che ha trasformato Piazza De Nava, antistante il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, in una straordinaria arena sportiva a cielo aperto.

Protagonista assoluto della manifestazione è stato Lavino Riccardo, che ha confermato il proprio valore tecnico riscrivendo per due volte il primato regionale nel salto con l’asta, portando il record da 4,83 metri fino all’eccellente misura di 4,95 metri. Riccardo è allenato da sempre dal suo tecnico di fiducia Gigi Barbarello presente in pedana a supporto dell’atleta. Una prestazione di altissimo livello che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente e gli addetti ai lavori, certificando l’ottimo momento di forma dell’atleta e la crescita della specialità a livello regionale.

Il salto con l’asta in piazza: un evento senza precedenti

L’evento ha rappresentato una prima assoluta per la Calabria, con una competizione di salto con l’asta di livello nazionale disputata fuori da un impianto tradizionale. Sul Corso Garibaldi è stata allestita una pedana regolamentare, omologata secondo le norme tecniche della World Athletics, completa di rincorsa e zona di caduta, che ha consentito agli atleti di esprimersi in totale sicurezza.

In gara 9 atlete e 6 atleti, appartenenti all’élite nazionale della disciplina e posizionati ai vertici delle rispettive graduatorie italiane, che si sono alternati in pedana offrendo uno spettacolo tecnico di grande qualità. L’Inno Nazionale ha segnato l’inizio delle competizioni, precedute dalla presentazione ufficiale degli atleti e dei loro curriculum sportivi.

Determinante il lavoro organizzativo della FIDAL Calabria, che a nome del presidente Vincenzo Caira e dell’intero Consiglio Direttivo desidera ringraziare tutte le istituzioni e gli enti che hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione:

la Regione Calabria ;

; la Città Metropolitana di Reggio Calabria ;

; il Comune di Reggio Calabria ;

; la Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresentata dal dott. Cantales, membro della Giunta nazionale;

il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, nella persona del dott. Sodano.

L’impegno delle istituzioni per lo sport

Significativa la presenza dell’assessore regionale Eulalia Micheli all’evento, in quanto espressione concreta dell’impegno della Regione Calabria nel sostenere lo sport come strumento di crescita sociale e promozione del territorio. Nel suo intervento, l’assessore Micheli ha ribadito il valore strategico delle politiche sportive regionali, con particolare attenzione al rafforzamento dello sport femminile e alla diffusione di una cultura sportiva capace di generare benessere e opportunità per le comunità.

Il Vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha espresso il suo sostegno alle attività di rilevo del nostro territorio. Anche Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo Sport, era presente, testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere eventi che valorizzano il territorio attraverso lo sport. All’evento hanno partecipato inoltre il vicesindaco del comune di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, e l’assessore alle attività produttive, Alex Tripodi.

Non sono mancati i rappresentanti delle autorità sportive, tra cui:

il presidente del CONI Calabrese, Tino Scopelliti , che ha espresso parole di apprezzamento per la manifestazione;

, che ha espresso parole di apprezzamento per la manifestazione; il segretario regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino.

La “1ª Asta in Piazza” si conclude con un bilancio molto positivo: un elevato livello tecnico, una forte partecipazione di pubblico, l’entusiasmo degli atleti e una cornice di prestigio straordinario. Nessuno di questi atleti aveva mai visitato la nostra città, e sicuramente porteranno con sé un ricordo significativo. Questa esperienza ha dimostrato come l’atletica leggera possa avvicinarsi alla comunità e attrarre un vasto pubblico, creando solide basi per future edizioni.