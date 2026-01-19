Reggio, grande successo per il primo appuntamento di ‘Contenitore di Idee’

Ha registrato un’ampia e calorosa partecipazione il primo appuntamento della sesta edizione del “Contenitore di Idee”, il format culturale ospitato presso l’Hotel Medinblu di Reggio Calabria, che si conferma sempre più come spazio vivo di incontro tra arti, musica, storia e contemporaneità.

La serata, introdotta dalla presentazione di Simona Treccosti, si è aperta con un intenso momento performativo che ha visto protagonista il musicantore Fulvio Cama, affiancato dai maestri Giada Carere, Maria Spanti, Giuseppe Maira, in un dialogo sonoro capace di intrecciare tradizione e ricerca espressiva. Un viaggio musicale suggestivo, accolto con grande interesse dal pubblico, che ha saputo creare un’atmosfera densa di emozioni e significati.

A seguire, l’intervento dell’archeologo Prof. Daniele Castrizio, che ha presentato il suo libro “Euainetos – il Maestro dell’Apollo”. Un racconto appassionato e rigoroso che ha condotto i presenti alla scoperta di una delle figure più affascinanti della monetazione e dell’arte magnogreca, offrendo nuove chiavi di lettura sul rapporto tra arte, identità e memoria storica.

La serata è proseguita con l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura ispirata al tema

“Grecantico – affinità e divergenze tra antico e contemporaneo”, un percorso espositivo che mette in dialogo linguaggi, sensibilità e visioni artistiche diverse, unite dal confronto con l’eredità del mondo antico.

Espongono le loro opere i 14 artisti:

Tania Azzar, Elena Cozzupoli, Alberta Dito, Tony Giuffrè, Giuseppe Iaria, Francesco Logoteta, Luisa Malaspina, Tiziana Marra, Silvana Marrapodi, Gregorio Procopio, Cinzia Romeo, Simona Treccosti, Pietro Tripodi, Annunziato Vilasi.

La mostra è visitabile presso l’Hotel Medinblu di Reggio Calabria tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 20.00, fino al 31 gennaio.

Un esordio di grande qualità per la sesta edizione del “Contenitore di Idee”, che si propone come spazio aperto alla contaminazione tra discipline, valorizzando il patrimonio culturale del territorio e offrendo nuove occasioni di incontro e riflessione tra passato e presente.