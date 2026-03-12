Reggio, successo del Colossal ‘La Divina Commedia Opera Musical’

“Ringrazio i reggini e tutti i calabresi che sono arrivati al Teatro Cilea per rendere ancora più spettacolare la tre giorni e le ben sei repliche tutte sold out", le parole del promoter Ruggero Pegna

“Ringrazio i reggini e tutti i calabresi che sono arrivati al Teatro Cilea per rendere ancora più spettacolare la tre giorni e le ben sei repliche tutte sold out dell’Opera Musical La Divina Commedia.

La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben 5000 presenze, ma ancor di più dall’entusiasmo di tutti.

Sentire meravigliosi commenti unanimi al termine di ogni replica ha riempito di gioia me e tutto il cast, dalla produttrice esecutiva Lara Carissimi al regista Andrea Ortis, a tutti gli attori, tecnici e collaboratori.

Vedere circa 2500 ragazzi di istituti calabresi e siciliani applaudire ed esplodere in autentiche ovazioni per un’opera così importante, è stata un’emozione inspiegabile.

Un grazie ai docenti e dirigenti scolastici che ne hanno compreso lo spessore, consentendo ai loro studenti di viverne le emozioni ed apprezzarne il livello dagli elevatissimi standard tecnico-artistici; qualità e spettacolarità che consentiranno loro di fare la differenza con le tante improvvisate produzioni indirizzate al pubblico scolastico. E’ stato un approccio al teatro indimenticabile, un momento di formazione che è insieme didattica, cultura, conoscenza, emozioni.

Questo record di presenze per i teatri calabresi è un dato confortante e stimolante per chi ha sempre creduto nei veri grandi eventi, quelli capaci di fondere spettacolo, creatività, arte, cultura, letteratura.

La mia idea di realizzare il format Opere d’Arte per presentare Opere Musicali Moderne legate a letteratura e personaggi storici o dell’arte, si è rivelata vincente, come hanno dimostrato negli anni i successi di colossal originali: Promessi Sposi, Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo, Van Gogh Cafè, appunto La Divina Commedia, Francesco de Paula, Notre Dame De Paris e molti altri.

Ed è proprio al colossal di Riccardo Cocciante che invito i reggini a partecipare in massa. Notre Dame De Paris, con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Elhaida Dani e tutti gli altri protagonisti,tornerà al Palacalafiore del 7 al 9 maggio con matinée per le scuole alle ore 10 e serali alle ore 21.

E’ un ennesimo enorme sforzo, per un evento dal successo mondiale che ho fortemente voluto per rendere indimenticabile il 40° anno dei miei Fatti di Musica, un traguardo importante che il calore e il sostegno del pubblico mi hanno consentito di raggiungere.

Visto l’imponenza dello spettacolo e gli elevatissimi costi quasi proibitivi per la nostra regione, è necessario che questo supporto sia il maggiore possibile, certo che ancora una volta Reggio e tutta la Calabria risponderanno con un nuovo record di presenze.

Un messaggio, infine, sento di doverlo inviare alle istituzioni, alla politica, alla pubblica amministrazione di questa regione a tutti i livelli: si snellisca la burocrazia, si comprenda meglio l’altissimo valore di questi eventi, utili anche per la promozione delle nostre realtà, traducendo tale comprensione in maggiore sostegno e collaborazione, a cominciare dalla gratuità delle strutture, fino al riconoscimento nei vari avvisi regionali dedicati.

Non si veda in modo miope la cultura, quando un evento è tale e richiama migliaia di persone con molteplici ricadute positive, come attività economica per fare cassa ma come importante investimento nella crescita sociale, culturale e umana!”.