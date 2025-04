Reggio, si avvicina la riapertura del Tapis Roulant? Brunetti: ‘Impensabile vederlo chiuso in estate’

Paolo Brunetti si è preso sulle spalle deleghe pesanti, raccogliendo l’eredità dell’ex assessore Franco Costantino. Le opere pubbliche adesso sono gestite dal vice sindaco, il quale ha lasciato al neo assessore Filippo Burrone l’ambiente e dunque il servizio di raccolta rifiuti.

Tapis Roulant, Ponte Capopinace, ex Cinema Orchidea e riqualificazione dei marciapiedi del Lungomare Falcomatà sono quindi tra i temi più scottanti adesso nelle mani di Brunetti, gatte da pelare e problemi da risolvere in questo ultimo anno di amministrazione Falcomatà.

Leggi anche

Nel corso della trasmissione ‘Live Break’, Brunetti ha fatto il punto della situazione sulle principali opere pubbliche in città ancora da completare, a partire dalle vicende legate al Tapis Roulant.

Nuovamente chiusa ormai dai 6 mesi, la strategica infrastruttura attende di vedere la luce in fondo al tunnel.

“E’ un colpo al cuore vedere il tapis roulant fermo -ha esordito Brunetti-. L’ex assessore Franco Costantino aveva provveduto con tutte le verifiche tecniche, le problematiche da quel punto di vista sono state risolte.

Ora il problema è di tipo burocratico-amministrativo, serve l’operatore responsabile per poterlo riattivare, nel giro di 15-20 giorni si dovrebbe risolvere. Se non dovesse essere cosi va trovata una soluzione alternativa, impensabile che il tapis roulant rimanga chiuso in estate. L’amministrazione comunale deve essere pronta a trovare una soluzione all’esterno”, ha concluso il vice sindaco Brunetti.

Come già riportato su queste pagine nei mesi scorsi, l’esito dell’esame sostenuto dal precedente responsabile di servizio è stato negativo in due circostanze, causando così le lungaggini che impediscono al Tapis Roulant di riaprire. Nelle prossime settimane il terzo tentativo, con la speranza che questa volta possa arrivare la svolta e la conseguente riapertura.

Come evidenziato dallo stesso Brunetti, è impensabile (oltre che causare un importante disagio per cittadini, commercianti e turisti) che il tapis roulant possa continuare a rimanere chiuso anche durante il periodo estivo, ormai alle porte. Il vice sindaco si è detto speranzoso inoltre anche rispetto ad un allargamento degli orari di apertura, da ricordare infatti come il tapis roulant nell’ultimo periodo di attività facesse in pratica orari da ufficio.