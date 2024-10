Reggio Calabria, nuova task force a Palazzo San Giorgio

Un nuovo team di lavoro creato dal primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà per far fronte all’emergenza Covid. Il dramma della pandemia non riguarda solo l’aspetto sanitario ma anche e soprattutto quello economico.

Ed è proprio di temi economici e dagli effetti delle misure di contenimento del covid19 che la nuova task force, dovrà occuparsi.

TASK FORCE, INSEDIATO NUOVO GRUPPO DI LAVORO

Alla riunione di insediamento, insieme al sindaco Falcomatà, erano presenti anche l’Assessore alle Finanze e alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò, il Presidente della Commissione Bilancio Armando Neri e i consiglieri Carmelo Versace e Mario Cardia. Tra gli organismi territoriali presenti al tavolo la Camera di Commercio, Cna, Confesercenti, Confcommercio, Unimpresa, Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Casartigiani e Ascoa.

Durante l’incontro si è discusso sulle diverse questioni relative all’economia cittadina. Si è ritenuto necessario un confronto con gli operatori del settore per l’indirizzo alle misure di ristoro previste dal Governo e dagli Enti territoriali, che possano offrire una opportunità alle diverse realtà economiche operanti sul territorio cittadino, al fine di condividere obiettivi e modalità di erogazione.

NUOVO BANDO PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE

Nell’occasione il sindaco ha illustrato le linee guida del bando comunale per il sostegno alle imprese e alle famiglie, finanziato con i fondi del Pon Metro, che prevede una somma complessiva di 2,5 milioni di euro da destinare appunto alle attività produttive operanti sul territorio cittadino.

Investimento che si aggiunge alla programmazione già in campo, anch’essa finanziata prevalentemente con fondi extracomunali, che potrà essere rimodulata ed adattata alle nuove esigenze delineate in seguito all’emergenza Covid.

NUOVA TASK FORCE, LE PAROLE DI FALCOMATA’

Al termine della riunione il sindaco Falcomatà si è detto soddisfatto del confronto avviato con le categorie rappresentanti il mondo dell’impresa cittadina.