Reggio, al Teatro Cilea risate e riflessioni: Belvedere e Bocci protagonisti di ‘Indovina chi viene a cena’

Una nuova serata di grande teatro attende il pubblico reggino: stasera nella massima culla dell’arte “Francesco Cilea” va in scena la commedia “Indovina chi viene a cena”, con i protagonisti Vittoria Belvedere e Cesare Bocci, due nomi di spicco del panorama teatrale italiano.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti clou della rassegna dell’Officina dell’Arte guidata dal direttore artistico Peppe Piromalli, che continua a portare sul palcoscenico del Cilea grandi interpreti e produzioni di qualità. Come scherza spesso lo stesso Piromalli: “Se il teatro fosse un piatto, qui serviamo sempre il menù completo: risate, emozioni e un contorno di riflessioni!”.

La commedia, adattata per il teatro, affronta con ironia e leggerezza temi sempre attuali come l’incontro tra persone diverse, la comprensione e il superamento dei pregiudizi. Grazie alla brillante interpretazione di Belvedere e Bocci, lo spettacolo alterna momenti comici a riflessioni profonde, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sia divertente che stimolante.

Con questa rappresentazione, l’Officina dell’Arte conferma il suo ruolo di punto di riferimento culturale nella città, proponendo spettacoli capaci di attrarre spettatori di ogni età e consolidando il legame tra la comunità e il teatro dal vivo.

Una serata da non perdere per chi ama l’arte, la cultura e il fascino unico del teatro.