A Reggio Calabria arrivano i trofei del tennis mondiale: il Trophy Tour al Circolo Crucitti

Reggio Calabria si prepara a vivere un evento straordinario che farà battere il cuore a tutti gli appassionati di sport. Il Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, farà tappa al Circolo Tennis Padel Crucitti portando in città i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Billie Jean King Cup e la Davis Cup.

Un’occasione unica per celebrare i trionfi dell’Italia nel 2025 e permettere a tifosi, famiglie e curiosi di ammirare da vicino simboli leggendari dello sport internazionale.

I trofei arriveranno nella giornata di domenica 5 aprile 2026 e saranno esposti presso il CircoloTennis Padel Crucitti in un allestimento ufficiale curato dalla Federazione, pensato per valorizzare al massimo l’importanza storica e simbolica delle coppe.

Gli orari di apertura al pubblico:

Domenica 5 aprile: dalle ore 15:30 alle 21:30

Lunedì 6 aprile: dalle ore 9:30 alle 21:30

Durante questi due giorni, cittadini e visitatori avranno la possibilità di vivere un’esperienza emozionante, scattare fotografie e condividere un momento unico a contatto con la storia del tennis mondiale.

L’iniziativa rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche un’importante occasione di promozione per il territorio di Reggio Calabria, che si conferma sempre più punto di riferimento per manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Grande soddisfazione da parte del Circolo Tennis Padel Crucitti, che si prepara ad accogliere pubblico, appassionati e media. Il Trophy Tour 2026 non è solo un’esposizione: è un viaggio nelle emozioni, nella passione e nei successi di un intero Paese. E per due giorni, queste emozioni avranno casa a Reggio Calabria.