Reggio, nuovo test drive per i bus elettrici Atam

Proseguono a gran ritmo le attività di test drive dell'Atam che in questi giorni sta provando in diversi contesti urbani i nuovissimi bus elettrici ad emissioni zero che a breve implementeranno la flotta di bus in uso sul territorio reggino rilanciando con forza l'azione che l'azienda pubblica di trasporto locale, su indirizzo delle amministrazioni, comunale e metropolitana, sta conducendo sul fronte della mobilità ecosostenibile.

Questa mattina nuove prove tecniche lungo le vie del centro storico di Reggio Calabria con una tappa nel cuore del perimetro istituzionale cittadino, ovvero Piazza Italia, dove ad accogliere il mezzo di ultima generazione accompagnato dalla delegazione Atam guidata dall'amministratore delegato, Giuseppe Basile, sono stati i Sindaci f.f. di Città metropolitana e Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti.