Reggio, incontro con i TIS. Versace: ‘La Metro City sta facendo la sua parte. La Regione faccia lo stesso’

“La Città Metropolitana ha fatto e continuerà a fare la sua parte. L’auspicio è che, da parte sua, la Regione tenga conto delle legittime aspettative di tutti i Tirocinanti e si impegni in maniera formale e sostanziale a stanziare le somme, in via definitiva, per la stabilizzazione di questi lavoratori, senza lasciare indietro nessuno. Il nostro è un Ente che è sempre stato virtuoso sul piano della stabilizzazione del lavoro, individuando sempre con il sindaco Falcomatà le necessarie risorse per eliminare la piaga del precariato. Lo abbiamo fatto in questi anni, continueremo a farlo”.

Sono le parole del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace nel corso dell’incontro tenutosi nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro con i tirocinanti Inclusione Sociale in servizio presso la Città Metropolitana. All’incontro hanno preso parte anche il Capo di Gabinetto Antonino Castorina ed il Dirigente del Settore Formazione Professionale Fortunato Battaglia.

“Noi siamo convinti che, in questa battaglia per i vostri sacrosanti diritti, dobbiamo essere tutti dalla stessa parte – ha affermato Versace – che bisogna fare squadra e non dividersi sperando di perorare la propria causa personale a dispetto di quella collettiva. Noi continuiamo a ragionare in maniera corretta e trasparente con tutti. Nei prossimi giorni proseguiremo le interlocuzioni necessarie con la Regione Calabria affinché si individui la soluzione migliore per affrontare la questione dei Tirocinanti. E’ già in atto da tempo un’interlocuzione tecnica, cui faremo seguire anche l’interlocuzione politica, perchè su questa vicenda è necessario che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Non si gioca sulla pelle di tanti padri di famiglia. Lo abbiamo detto in passato e lo ribadiamo oggi – ha concluso il sindaco facente funzioni – la Regione avrebbe dovuto prevedere delle risorse storicizzate, come hanno fatto alcuni Comuni e soprattutto come ha fatto la Città Metropolitana, che si è assunta un impegno finanziario molto cospicuo. Ci aspettiamo che ognuno faccia la propria parte”.