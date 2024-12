Hospice Via delle Stelle di Reggio, al via il tirocinio per i futuri volontari

Concluso il corso teorico per volontari in Cure Palliative, sedici aspiranti iniziano il tirocinio all’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria

L’avvio del periodo di tirocinio in Hospice “Via delle Stelle” per gli Aspiranti Volontari prende il via dopo la conclusione della parte teorica del Corso di formazione di base per Volontari in Cure Palliative, promosso dalla Fondazione “Via delle Stelle” e dall’Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria”, da anni impegnate nell’assistenza e nella cura dei malati affetti da patologie oncologiche e cronico-degenerative.

“Il percorso formativo gratuito, patrocinato dalla Federazione di Cure Palliative (FCP) e dalla Società scientifica di Cure Palliative (SICP), si è rivolto a coloro che aspirano a diventare Volontari in CP da inserire nell’attività assistenziale presso l’Hospice cittadino, disponibili a vivere un’esperienza di crescita individuale e sociale e consapevoli della preziosità del ruolo del Volontario all’interno di un’Equipe multidisciplinare di CP, che contribuiranno a migliorare la qualità di un servizio necessario per la nostra città. In concomitanza con l’ampliamento dei servizi e delle attività del nostro Hospice siamo ben lieti di aver realizzato questa prima parte del Corso di formazione resasi necessario al fine di ampliare il prezioso gruppo dei Volontari già attivi nella nostra realtà” – precisa il Presidente della Fondazione “Via delle Stelle”, dr Vincenzo Nociti.

Il corposo corso ha preso avvio lo scorso 9 novembre presso l’Hospice reggino, con i saluti istituzionali della Coordinatrice SICP Calabria, dssa Anna Tiziano, del Rappresentante del Consiglio Direttivo della Federazione di Cure Palliative, dssa Giusy Di Gangi, del Referente della Diocesi Reggio Calabria/Bova, Don Eduardo Armando Turoni, e del Direttore del Centro Servizi di Volontariato dei Due Mari (CSV), dr Giuseppe Pericone.

Nei mesi di Novembre e Dicembre di quest’anno i sedici Aspiranti Volontari – selezionati durante i colloqui di conoscenza e motivazionali tenuti dal gruppo responsabile del processo di formazione, coordinato dalla Dirigente Psicologa dssa Francesca Arvino, Supervisore del servizio di volontariato, costituito dal Presidente dell’Associazione di volontariato, Nicola Saggese, dalle coordinatrici del servizio di volontariato in CP, Maria Assunta Catanese e Rosanna Squillaci, dalla Referente dei volontari della Fondazione VdS, dssa Rita Gatto – hanno frequentato con assiduità e partecipazione attiva i 6 incontri teorici previsti, svoltisi a cadenza settimanale. Hanno così acquisito conoscenze e competenze specifiche su tematiche riguardanti la presa in carico globale palliativa dell’unità sofferente, con particolare riguardo agli aspetti clinici, psicologici, etici ed organizzativi delle cure palliative e del servizio di volontariato in questo ambito.

Centralità della dignità della persona e ruolo del Volontario

File rouge delle giornate formative, coordinate e moderate dalla dssa Francesca Arvino, è stata la centralità della dignità della persona malata e del suo nucleo familiare, unità sofferente, di cui il Volontario è chiamato a farsi carico insieme a tutta l’Equipe di cui è parte integrante, al fine di garantirne la migliore qualità di vita possibile.

Gli incontri di formazione teorica, articolati in questi mesi, sono stati animati dagli Operatori dell’Equipe multidisciplinare dell’Hospice “Via delle stelle” e dai Volontari già impegnati da tanti anni nel servizio di volontariato in CP, chiamati a mettere a disposizione dei colleghi le proprie conoscenze e l’expertise sviluppata nel corso degli anni: il Vice Direttore Sanitario dssa Anna Tiziano, la Responsabile del servizio di psicologia in CP dssa Francesca Arvino, la Responsabile dei coordinatori infermieristici dssa Iolanda Mercuri, la Coordinatrice infermieristica dssa Maria Casuscelli, l’Assistente Spirituale Don Eduardo Armando Turoni, l’Assistente sociale dssa Felicetta Zizza, gli Infermieri palliativi dssa Katia Fraschini e dr Alessandro Quarta, il massofisioterapista dr Giuseppe Durante, gli Operatori Socio-Sanitari il Sig Giovanni Crea e la Sig.ra Rosanna Vacalebre, i Volontari Sigg. Maria Assunta Catanese, Gregorio Costantino, Vanna Macrì, Nicola Saggese, Rosanna Squillaci, Giovanna Toscano.

Gli Aspiranti Volontari sono stati accompagnati per mano in un percorso di graduale consapevolezza del ruolo che dovranno assumere, consentendo loro di vedere da vicino le peculiarità della realtà organizzativa in cui saranno chiamati ad esprimere il servizio di volontariato. Hanno approfondito l’identikit del Volontario, le relative potenzialità ed i limiti del ruolo, gli ambiti specifici del suo intervento, gli orientamenti valoriali ed il codice etico fondamenti di tale servizio.

Dal tirocinio pratico alla valutazione finale

Il Presidente dell’Associazione “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria ODV”, il Volontario Nicola Saggese, precisa che a questo step seguirà, dal mese di Gennaio 2025, un periodo di tirocinio pratico che verrà svolto presso l’Hospice reggino, durante il quale ogni Aspirante Volontario sarà affiancato da un tutor, volontario senior già in servizio da anni, che dovrà supportare il tirocinante nel processo formativo fornendo stimoli critici e indicazioni specifiche sulle competenze da acquisire, favorendo in ogni modo la circolarità fra teoria e prassi.

A conclusione del tirocinio, nell’ottica della tutela del volontario stesso e delle persone che accompagnerà, il gruppo responsabile del percorso formativo effettuerà un colloquio finale con l’aspirante volontario, finalizzato alla rielaborazione dell’esperienza ed alla valutazione conclusiva rispetto all’idoneità all’attività di volontariato in Cure Palliative, seguendo i criteri definiti dalla Federazione di Cure Palliative. La valutazione finale positiva porterà all’inserimento del nuovo Volontario in Associazione “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria ODV” ed il conseguente avvio del loro impegno in attività a diretto contatto con le persone ammalate e le loro famiglie, svolgendo un servizio di accoglienza e di supporto morale, ma anche in attività di promozione culturale ed informativa sulle Cure Palliative, di fundraising e di supporto all’organizzazione.

Il Presidente della Fondazione Via delle Stelle, dr Vincenzo Nociti, il Presidente dell’Associazione “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria ODV”, Volontario Nicola Saggese, il Supervisore dei Volontari, dssa Francesca Arvino, il Gruppo responsabile del processo formativo del corso, il corpo dirigenziale dell’Hospice reggino (direzione sanitaria, direzione amministrativa, direzione del personale e delle risorse umane), si dichiarano soddisfatti per la partecipazione costante e proattiva di tutti gli Aspiranti Volontari, nonché per la qualità delle relazioni che hanno animato il percorso formativo. La buona riuscita è stata possibile anche grazie al prezioso contributo degli Ausiliari Sigg. Domenico De Lorenzo, Cojocaru Lenuta e Antonino Morabito, del Volontario Nicola Saggese e delle Tirocinanti psicologhe dssa Rita Anastasi e Maria Rosaria Denisi, per il supporto tecnico ed organizzativo.