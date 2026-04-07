Reggio Calabria si tinge di azzurro. Trophy Tour al Circolo Crucitti, un grandissimo successo

Un weekend di Pasqua e Pasquetta che resterà scolpito nella storia sportiva della città. La tappa reggina del Trophy Tour 2026, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, ha trasformato il Circolo Tennis Padel Crucitti nell’ombelico del mondo tennistico, ospitando i due trofei più prestigiosi del pianeta: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

Nonostante il calendario festivo, l’affluenza di pubblico è stata notevole. Tantissimi appassionati, famiglie e giovanissimi allievi hanno affollato i locali del circolo per ammirare da vicino le due coppe d’argento, simboli del doppio trionfo mondiale dell’Italia nel 2025. Un successo che conferma quanto il tennis sia ormai radicato nel cuore dei calabresi.

Grande la soddisfazione espressa dal Presidente Demetrio Crucitti e dall’intero Consiglio Direttivo. “È una gioia immensa vedere così tanta gente, soprattutto tanti bambini, accorrere al nostro circolo in giornate di festa come Pasqua e Pasquetta,” ha dichiarato il Presidente Crucitti. “Essere stati scelti dalla Federazione, che ha premiato la nostra virtuosità e i risultati nel tesseramento, è un riconoscimento che ci onora e ci spinge a fare sempre meglio per la promozione di questo sport sul territorio“.

L’evento non è stato solo un’esposizione statica, ma una vera festa dello sport. Particolarmente emozionante è stata la partecipazione dei piccoli atleti della scuola tennis, che hanno potuto sognare ad occhi aperti guardando i trofei vinti dai loro idoli come Sinner e Paolini. A rendere l’atmosfera ancora più magica per i più piccoli, la sorpresa di un “coniglio bianco” gigante che ha portato un grande uovo di cioccolato, unendo la tradizione pasquale alla passione sportiva.

L’ottima riuscita della manifestazione sottolinea l’importanza di Reggio Calabria come punto di riferimento per eventi di caratura internazionale. Il Circolo Crucitti, con questa due giorni indimenticabili, ha dimostrato come la sinergia tra passione, organizzazione e successi nazionali possa creare momenti di aggregazione unici, capaci di andare oltre il semplice evento sportivo e diventare un patrimonio collettivo per l’intera comunità reggina.