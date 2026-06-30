Trebottoni vince la ‘Gelato Week 2026’: è il più votato di Reggio Calabria

La stagione del gelato è arrivata e con lei anche il periodo di eventi e guide dedicati, come la Gelato Week 2026 di Reggio Calabria, vinta da Trebottoni, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione del gelato artigianale promosso da ConGelato.

Tra le gelaterie protagoniste dell’edizione reggina, Trebottoni ha conquistato il gradino più alto grazie al consenso del pubblico, confermandosi una delle realtà più apprezzate del panorama gastronomico cittadino.

Le gelaterie protagoniste dell’edizione reggina

A prendere parte alla manifestazione sono state anche Gelato Cesare, Cremeria Sottozero, Gelateria Mckenzye e Ke Gelato, protagoniste insieme a Trebottoni di un percorso che ha celebrato l’eccellenza del gelato artigianale reggino.

Un riconoscimento che arriva al termine di un percorso di crescita costante. Nata pochi anni fa, Trebottoni ha costruito una propria identità fondata sulla ricerca, sulla qualità delle materie prime, sul legame con il territorio e sulla volontà di innovare senza perdere il contatto con la tradizione calabrese.

Un traguardo costruito con qualità e ricerca

La vittoria alla Gelato Week rappresenta molto più di un semplice premio. E’ un nuovo importante traguardo al proprio percorso, il risultato di un lavoro quotidiano fatto di studio, tecnica, creatività e attenzione verso il cliente.

Negli ultimi anni la gelateria ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, contribuendo a portare il nome di Reggio Calabria ben oltre i confini regionali e promuovendo un’idea contemporanea del gelato artigianale calabrese.

Per Trebottoni questo successo ha un valore particolare perché arriva direttamente dal pubblico: da chi ha scelto di assaggiare, votare e premiare un progetto che continua a mettere al centro qualità, identità e territorio.

La soddisfazione di Trebottoni

«Questa vittoria appartiene a tutte le persone che ogni giorno scelgono Trebottoni. Ai nostri collaboratori, ai produttori che ci affiancano e a tutti i clienti che, con il loro entusiasmo, ci spingono a migliorare continuamente. Essere scelti dal pubblico è il riconoscimento più bello che potessimo ricevere.»

La Gelato Week 2026 si chiude così con una certezza: Reggio Calabria continua a essere una città di grande tradizione gelatiera e Trebottoni, oggi più che mai, ne è uno dei simboli più rappresentativi.

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