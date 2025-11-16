Reggio, Alex Tripodi nuovo assessore: ‘Confronto e dialogo, la mia promessa per Reggio’

Alex Tripodi entra ufficialmente in Giunta comunale come assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria. La nomina è arrivata con l’ultimo rimpasto deciso dal primo cittadino, che ha completato così la squadra di governo chiamata a guidare la città negli ultimi mesi di amministrazione Falcomatà.

Per il neo assessore si tratta di un passaggio dal forte valore simbolico e politico: un ruolo chiave in una fase delicata per il tessuto produttivo reggino, tra crisi, transizione ecologica e nuove opportunità legate ai fondi nazionali ed europei. Cosa riuscirà a fare il neo assessore nei pochi mesi rimasti?

Tripodi ha affidato ai social il suo primo messaggio da assessore, parlando di onore, responsabilità e impegno verso la città:

«È un onore per me essere stato nominato Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune della mia città, Reggio Calabria. Sono orgoglioso di assumere con piena responsabilità la missione pubblica che mi è stata affidata e di affrontare le sfide dei prossimi mesi, per contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del tessuto economico e sociale del nostro territorio. Tengo a ringraziare il Sindaco Giuseppe Falcomatà per la stima e la fiducia che ha riposto in me, per il percorso comune che da tempo abbiamo intrapreso e per aver dedicato in questi lunghi 11 anni la sua professionalità e passione al servizio della nostra città. Con la passione di sempre, Reggio mi troverà ancora una volta dalla sua parte.

Il confronto ed il dialogo costante con i cittadini, con le imprese, con i lavoratori, con i giovani, con le associazioni di categoria saranno il faro del mio agire. La mia promessa per Reggio».