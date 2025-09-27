Polistena, truffa del finto Carabiniere per derubare gli anziani: un uomo e una donna in manetta

La chiamata da un numero sconosciuto, la voce di un uomo che si presenta come avvocato e chiede di raccogliere tutti i soldi in casa per pagare la cauzione della figlia arrestata: è la truffa con il metodo del finto carabiniere, in cui stava per cadere anche un’anziana signora della provincia di Reggio Calabria.

Per fortuna, i Carabinieri – quelli veri – erano già sulle tracce dei due truffatori, un uomo e una donna.

Le segnalazioni al 112 e il piano anti-truffa

I malviventi non si erano limitati a contattare l’anziana di Polistena, ma avevano tentato la stessa truffa anche con altri compaesani e anziani della Piana. Fra questi, un’anziana di Cittanova, che aveva partecipato a un corso anti-truffa organizzato dai Carabinieri: intuendo l’inganno, ha chiamato subito il 112.

Grazie alla tempestiva segnalazione, è stato attivato il piano di ricerca. Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di individuare i due sospetti a bordo di un’auto bianca in fuga verso l’autostrada. La segnalazione è stata diramata alla Polizia Stradale, che ha intercettato e fermato il veicolo nei pressi di Lamezia Terme.

All’interno dell’auto sono stati recuperati contanti e gioielli, tra cui monili in oro sottratti all’anziana vittima. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà restituito alla legittima proprietaria.

Le accuse e la misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo e la donna, entrambi poco più che quarantenni e di origine campana, sono stati arrestati per rapina e truffa e condotti in carcere.

La ricostruzione accusatoria è stata accolta dal Procuratore di Lamezia Terme e successivamente dal GIP, che ha convalidato l’arresto disponendo la prosecuzione della misura cautelare in carcere.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli arrestati sarà valutata nel corso del processo.

La lotta contro le truffe agli anziani

Il contrasto alle truffe agli anziani è una priorità delle Forze dell’Ordine. I Carabinieri portano avanti un approccio che integra:

, con campagne informative in centri anziani, parrocchie e media; sensibilizzazione , per diffondere consigli utili a evitare raggiri;

, per diffondere consigli utili a evitare raggiri; repressione, con indagini rapide e mirate che portano all’individuazione e all’arresto dei responsabili.

Obiettivo: proteggere gli anziani, restituire loro sicurezza e prevenire nuove vittimizzazioni.