Comunali Reggio, Melcore all’Udc: ‘Lo scudo crociato pronto a riprendersi Palazzo San Giorgio’

Pinto: "L’UDC è pronta a giocare la partita alla pari con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, contribuendo alla costruzione della nuova stagione politica"

C’è un momento nella vita politica di una comunità in cui la storia smette di essere memoria e torna a essere futuro. A Reggio Calabria quel momento è arrivato.

L’Unione di Centro (UDC) continua a crescere con un entusiasmo travolgente e con l’adesione di figure di grande spessore umano e politico. Oggi il partito accoglie ufficialmente Walter Melcore, già presidente provinciale della Democrazia Cristiana guidata da Totò Cuffaro, che entra nell’UDC assumendo il ruolo di Presidente Provinciale dello Scudo Crociato.

Un passaggio politico importante, fortemente voluto dal Commissario provinciale Giuseppe Pinto, condiviso dal segretario regionale Salvatore Bulzomì e reso possibile grazie alla preziosa opera di mediazione del dirigente Germano Ventura, che ha saputo costruire il ponte politico e umano per unire storie, esperienze e valori comuni.

Un ingresso che segna una nuova stagione politica

L’ingresso di Walter Melcore rappresenta molto più di una semplice adesione: è il segnale concreto che l’UDC in riva allo Stretto sta tornando grande, grazie a una comunità politica che cresce ogni giorno con l’ingresso di professionisti, amministratori, eccellenze del territorio e donne e uomini che credono in una politica fatta di valori, serietà e visione. Ed è proprio da qui che nasce una nuova stagione.

Il legame forte e sincero tra Salvatore Bulzomì, Giuseppe Pinto e Walter Melcore crea quello che ormai in molti definiscono il “tridente d’attacco” dello Scudo Crociato: una squadra politica compatta e determinata, pronta a scendere in campo con la stessa forza dei grandi protagonisti del centrodestra nazionale.

La sfida del centrodestra e il ritorno a Palazzo San Giorgio

L’UDC, oggi più che mai, è pronta a giocare la partita alla pari con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, contribuendo da protagonista alla costruzione della nuova stagione politica della città.

Una sfida che guarda alle prossime elezioni amministrative con una consapevolezza chiara: dopo quindici anni lo Scudo Crociato tornerà a Palazzo San Giorgio dalla porta principale, portando con sé la sua storia, i suoi valori popolari e cristiani e soprattutto una missione politica che mette al centro la dignità delle persone e la tutela delle fasce più deboli.

Reggio Calabria ha bisogno di entusiasmo, di credibilità e di una classe dirigente che sappia unire esperienza e visione. L’UDC oggi dimostra di avere entrambe. Lo Scudo Crociato torna finalmente a battere forte. Nello Stretto, dopo anni in sordina, la storia riparte con una ben precisa rotta da indicare: il futuro di Reggio Calabria si scrive adesso.

Le dichiarazioni di Giuseppe Pinto

“L’adesione di Walter Melcore è una notizia straordinaria per il nostro partito e per tutta la comunità politica moderata di Reggio Calabria. Walter porta con sé una storia fatta di passione, radicamento e coerenza. Insieme a Salvatore Bulzomì stiamo costruendo una squadra credibile e forte, capace di riportare lo Scudo Crociato dove merita di stare: tra i protagonisti della vita politica della città. Il vento è cambiato. L’entusiasmo che stiamo creando è contagioso e il ritorno dell’UDC a Palazzo San Giorgio non è più un sogno ma un obiettivo concreto”.

Le dichiarazioni di Salvatore Bulzomì

“Con l’azzeccata nomina di Giuseppe Pinto, quella che stiamo vivendo a Reggio Calabria è una stagione politica straordinaria. L’UDC sta tornando ad essere un punto di riferimento per il mondo moderato, cattolico e popolare. L’arrivo di Walter Melcore rafforza ulteriormente il nostro progetto e dimostra che quando si lavora con serietà e visione i risultati arrivano. Con Pinto e la sua nuova e dinamica classe dirigente stiamo costruendo una squadra che non teme confronti e che è pronta a dare un contributo decisivo alla vittoria del centrodestra a Reggio Calabria”.

Le dichiarazioni di Walter Melcore