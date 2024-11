Caso Dante Alighieri, scontro totale con Falcomatà. Aloi: ‘Suo comportamento illegittimo’

Caso Dante Alighieri, attacco dell’Ateneo al Sindaco Falcomatà. Nuova puntata di una vicenda che ormai vede intrighi, misteri e scontri all’ordine del giorno. Il Presidente dell’Ateneo Pietro Aloi, attraverso un comunicato, ha attaccato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” comunica con grave sconcerto e preoccupazione che il Sindaco di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, ha del tutto illegittimamente convocato presso i locali dello stesso Ateneo una riunione di un Consiglio di Amministrazione alternativo e dissidente, da lui stesso nominato. I componenti di questo Consiglio appartengono a un ente totalmente estraneo alla vita dell’Ateneo e in alcun modo legittimato a partecipare alla sua governance.

Il Sindaco, senza alcuna autorizzazione formale da parte dell’Ateneo, avrebbe tentato di sostituirsi agli Organi ufficiali dell’Università, con l’evidente intenzione di condizionare pesantemente l’operato dell’Università e della sua Governance. Si tratta di un fatto di inaudita gravità, definito dall’Ateneo come un vero e proprio “colpo di stato accademico”, che non può e non deve essere consentito”, si legge nella nota.