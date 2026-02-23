Sicurezza e Resilienza Urbana: a Reggio il Corso Avanzato in “Resistive Blast Design”

Le attuali sfide globali, legate sia al rischio di incidenti industriali che a potenziali minacce terroristiche, impongono una nuova consapevolezza nella tutela dei contesti urbani. Per rispondere a questa esigenza nasce il corso “Resistive Blast Design: Engineering for Safety & Durability“, che si terrà a Reggio Calabria nelle giornate del 18, 26 e 30 marzo 2026.

L’evento è frutto della sinergia tra la Tactical Rescue Association — organizzazione d’eccellenza operante nella formazione e consulenza per Forze Armate e di Polizia — e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Reggio Calabria, in collaborazione con gli Ordini professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria.

Il percorso formativo, completamente gratuito, è destinato agli studenti di Ingegneria e Architettura dell’Università Mediterranea (saranno riconosciuti crediti CFU secondo i regolamenti del Dipartimento), ai dottorandi e ai liberi professionisti – architetti ed ingegneri – iscritti ai rispettivi Ordini professionali (saranno riconosciuti 15 CFP).

Una missione di sicurezza pubblica

Il programma declina il “Blast Design” non solo come specializzazione tecnica, ma come una vera missione di pubblica sicurezza. I partecipanti approfondiranno le caratteristiche degli esplosivi e i criteri di scelta dei materiali e dei sistemi strutturali necessari per assorbire carichi dinamici estremi.

Il corso si distingue per l’alto profilo scientifico e operativo dei docenti:

Prof. Ing. Raffaele Pucinotti, docente di Tecnica delle Costruzioni presso il DICEAM (Università Mediterranea).

Giovanni Sergi, Sovrintendente Capo della P.S. (in quies.) e Artificiere Antisabotaggio, tra i massimi esperti nazionali in antiterrorismo.

Le tre giornate di studio offriranno una panoramica completa sulla materia:

18 Marzo – Fondamenti e Analisi della Minaccia: Un’immersione nella fenomenologia dell’esplosione e degli esplosivi. Comportamento di strutture sottoposte all’azione esplosiva e studio di attacchi terroristici storici ad edifici governativi.

26 Marzo – Progettazione e Retrofit: focus sull’analisi delle metodologie di stima dei carichi, e dei criteri per prevenire il collasso progressivo. Criteri per la scelta di materiali, dimensioni e sistemi strutturali in grado di assorbire l’energia esplosiva. Interventi su Edifici Esistenti (Retrofit), presentazione di sistemi difensivi in grado di integrarsi con l’ambiente urbano. Approfondimenti su metodi di analisi dinamica e sull’uso di nuovi materiali per la protezione, come i compositi.

30 Marzo – Demolizioni Controllate: Un approfondimento sui cinematismi di crollo e sulle tecniche di demolizione convenzionale e non convenzionale.

“Progettare per resistere a un’esplosione significa gestire un carico eccezionale capace di causare danni catastrofici in pochi millisecondi”, sottolineano i promotori. “Attraverso lo studio della distanza di sicurezza (stand-off) e l’impiego di nuove tecnologie, è possibile innalzare il livello di protezione delle costruzioni senza snaturare l’ambiente urbano”.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione presso i Dipartimenti Universitari o gli Ordini professionali. È previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) e Professionali (CFP).