Vaccini a Palazzo Campanella, si continua nel weekend sotto lo sguardo di Maria – FOTO

Circa 250 ultraottantenni hanno varcato, nella giornata di ieri, la porta blindata di Palazzo Campanella per la somministrazione del vaccino anti Covid. 243, per l’esattezza, sono stati gli over 80 che, all’interno della Sala Monteleone, adibita a centro vaccini dall’ASP con l’ok della Regione Calabria, hanno intravisto la strada per uscire dall’incubo Covid.

CENTRO VACCINI A PALAZZO CAMPANELLA, IL PIU’ GRANDE IN CITTA’

Il centro vaccinale di Via Cardinale Portanova nato all’interno della sede del Consiglio regionale della Calabria è sicuramente tra i più accoglienti d’Italia. Lo sottolineano i dirigenti dell’ASP, orgogliosi e fieri per l’operatività e l’ampiezza dei locali.

In effetti, dopo qualche criticità all’ingresso (mancano sedie e tavoli fuori), una volta dentro, sembra essere in un centro specialistico del nord Italia.

Locali puliti, personale (per lo più giovane) pronto ad accogliere col sorriso gli anziani, due postazioni per la registrazione, una pre sala vaccino per la compilazione dei moduli, un’ampia area vaccino con numerose postazioni e infine un’ala dedicata con una decina di comode poltrone per il post vaccino in cui gli ultraottantenni sostano per una decina di minuti, rigorosamente sotto osservazione.

SALA MONTELEONE, DA EX LABORATORIO DI RESTAURO A CENTRO VACCINALE

Il tutto ‘sotto lo sguardo di Maria’.

La sala Monteleone infatti custodisce la Vara, appena restaurata e le pareti (un tempo fredde e anonime) sono diventate preziose mura con quadri, foto e stampe giganti che immortalano i più bei momenti della Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria.

Numerosi sono stati gli anziani reggini che hanno rivolto un sorriso ed una preghiera, prima di entrare per la somministrazione del vaccino, davanti alla fotografia che immortala il quadro della Madonna raffigurante la processione sulla via principale della città.

L’OBIETTIVO DEL CENTRO VACCINI DI PALAZZO CAMPANELLA

Secondo i dirigenti dell’ASP il centro vaccini di Palazzo Campanella, a pieno regime e nei prossimi giorni in cui ci sarà una maggiore efficienza e regolarità nell’organizzazione, potrà somministrare fino ad un massimo di 600 dosi giornaliere.

Se così fosse, sarebbe davvero un numero elevato e la situazione in città potrebbe essere meno complicata di come lo è adesso.

Nel frattempo, mentre l’ASP di Reggio, lavora h24 per il bene dei cittadini, la Regione Calabria, finalmente, nella serata di ieri ha comunicato il via alla seconda fase del piano di vaccinazioni comunicando il calendario con date precise e scadenze per le diverse categorie.

Ricordiamo alla popolazione che non ci si può presentare spontaneamente ma è necessario avviare la procedura attraverso il proprio medico di base.