Vandalizzata la stele di Norma Cossetto, Cedro (FdI): ‘Non ci fermiamo, continueremo a ricordare’
"La stele di Norma Cossetto sarà restaurata, la memoria di questa giovane donna sarà onorata e la sua storia sarà raccontata ancora una volta" le parole della Cedro
09 Febbraio 2026 - 08:37 | di Redazione
“La città di Reggio Calabria è ancora una volta sconvolta da un atto di vandalismo che ha colpito la stele dedicata a Norma Cossetto, la giovane donna uccisa dai partigiani Titini nell’ottobre del 1943″.
Queste in un post sui suoi canali social le parole di denuncia di Ersilia Cedro, coordinatrice Città Metropolitana FdI Reggio Calabria, che prosegue:
“Proprio in prossimità della celebrazione alla memoria e riflessione per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia, la stele di Norma Cossetto è stata nuovamente oggetto di un atto di vandalismo ed in aggiunta sono state poste scritte rosse sul muro, in prossimità della Stele, non degne di essere riscritte. Un chiaro tentativo di cancellare la memoria e l’eredità di una donna che ha dato la vita per la libertà e la giustizia. Questo ennesimo atto di vandalismo è un pugno nello stomaco per la città di Reggio Calabria e per tutti coloro che credono nella lotta contro l’oblio e la barbarie. È un segno che ci ricorda come la memoria e la storia siano ancora oggi oggetto di attacco e di manipolazione. Ma noi non ci fermiamo. Noi non dimentichiamo”.
“La stele di Norma Cossetto – conclude Cedro – sarà restaurata, la memoria di questa giovane donna sarà onorata e la sua storia sarà raccontata ancora una volta. Perché la memoria è un dovere, non un’opzione. E a coloro che hanno commesso questo atto di vandalismo, diciamo: voi non ci fermerete. Noi continueremo a ricordare, a lottare e a difendere la nostra storia e la nostra libertà”.