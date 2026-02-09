Vandalizzata la stele di Norma Cossetto, Cedro (FdI): ‘Non ci fermiamo, continueremo a ricordare’

Queste in un post sui suoi canali social le parole di denuncia di Ersilia Cedro, coordinatrice Città Metropolitana FdI Reggio Calabria, che prosegue:

“Proprio in prossimità della celebrazione alla memoria e riflessione per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia, la stele di Norma Cossetto è stata nuovamente oggetto di un atto di vandalismo ed in aggiunta sono state poste scritte rosse sul muro, in prossimità della Stele, non degne di essere riscritte. Un chiaro tentativo di cancellare la memoria e l’eredità di una donna che ha dato la vita per la libertà e la giustizia. Questo ennesimo atto di vandalismo è un pugno nello stomaco per la città di Reggio Calabria e per tutti coloro che credono nella lotta contro l’oblio e la barbarie. È un segno che ci ricorda come la memoria e la storia siano ancora oggi oggetto di attacco e di manipolazione. Ma noi non ci fermiamo. Noi non dimentichiamo”.