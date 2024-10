Metrocity, Versace: ‘Sul Guerrisi di Cittanova solo becero populismo’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace in risposta alle affermazioni pubbliche del già senatore Giuseppe Auddino sul Liceo Scientifico M. Guerrisi di Cittanova.

Scrive Versace:

“Alzi la mano chi, fra i cittadini e gli elettori calabresi, ricordi un solo intervento dell’ex senatore Giuseppe Auddino in favore, non dico del Paese e nemmeno della regione Calabria, ma anche soltanto della sola provincia reggina cui egli stesso appartiene. Personalmente, ho difficoltà a rammentarlo, ma proverò, ugualmente, a sforzarmi per farlo. Giuro”.

Continua Versace:

“Così nel mentre pensavamo se ne fossero definitivamente perse le tracce, Auddino torna a farsi vivo dal proscenio preferito di Facebook, postando una riflessione sulle condizioni della facciata del Liceo Scientifico “Guerrisi” di Cittanova. Lo fa lanciando accuse insensate e prive di qualsiasi fondamento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ecco, se ai tempi in cui fu senatore, il buon Auddino, avesse fatto soltanto la metà di quanto prodotto, in questi anni, da Palazzo Alvaro nei confronti del glorioso istituto pianigiano e dell’intera edilizia scolastica del comprensorio, probabilmente i reggini ed i calabresi non avrebbero tanto imbarazzo nel provare a ricordarne le gesta che, suo malgrado, galleggiano nell’oblio della nostra Repubblica. Tutto, avrei potuto pensare, ma non certo che l’ex senatore, al solo ed evidente scopo di gettare fango nel circuito del confronto politico, potesse lanciarsi anche in un esercizio di scadente e becero populismo che evidenzia, lapalissianamente, l’inconsistenza della sua esperienza passata fra i banchi di Palazzo Madama. Sia il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, sia il sottoscritto quale delegato all’Edilizia scolastica, così come ogni professionalità al servizio del settore e dell’Ente, abbiamo prodotto il massimo sforzo per rendere moderno e accogliente il “Guerrisi”. L’elenco delle cose fatte è lungo: realizzazione del più grande e moderno palazzetto dello sport dell’intera area metropolitana, assegnazione di 40.000 euro di budget, lavori di ristrutturazione esterna, reimpermeabilizzazione del palazzetto e lavori esterni per circa 520.000 euro, progettazione esecutiva cantierabile per l’intervento di ristrutturazione totale dell’immobile per circa 11 milioni di euro e programmazione di riqualificazione energetica GSE, in fase di redazione, per ulteriore 1,5 milioni di euro”.

Conclude così la sua replica il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace: