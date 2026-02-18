City Now

Reggio, la conta dei danni dopo il maltempo: Via Marina chiusa e interventi di messa in sicurezza in corso – FOTO

Interventi in corso per la messa in sicurezza del lungomare. Divieto di accesso anche nell'area di 'Opera'

18 Febbraio 2026 - 11:10 | di Redazione

via marina maltempo chiusa ()

Le transenne di Castore vietano l’accesso al Lungomare e delimitano l’intera area del centro città colpita dal maltempo delle ultime ore.

via marina maltempo chiusa ()

A tre giorni dal violento ciclone Ulrike che ha devastato e spazzato via i lidi della via marina bassa di Reggio Calabria, l’amministrazione comunale sta provvedendo alla pulizia e alla messa in sicurezza del manto stradale.

In particolare i sanpietrini divelti dalla forza del mare e dalle raffiche di vento, sparsi ovunque, ostacolano il passaggio e mettano a rischio il transito dei pedoni. Numerosi poi i detriti che occupano gran parte dell’arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ nonchè l’intera spiaggia antistante.

via marina maltempo chiusa ()

Di ieri invece l’ordinanza del Comune di Reggio Calabria che impone il divieto di accesso e transito a persone e veicoli, presso il sito monumentale “OPERA“.

tresoldi colonne inclinate ()

“Il sindaco ordina – si legge nell’ordinanza – con decorrenza immediata, la chiusura dell’area ove è collocata l’Opera monumentale dell’artista Edoardo Tresoldi posta sul Lungomare I. Falcomatà, con divieto di accesso e transito a persone e veicoli, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

