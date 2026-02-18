Reggio, la conta dei danni dopo il maltempo: Via Marina chiusa e interventi di messa in sicurezza in corso – FOTO
Interventi in corso per la messa in sicurezza del lungomare. Divieto di accesso anche nell'area di 'Opera'
18 Febbraio 2026 - 11:10 | di Redazione
Le transenne di Castore vietano l’accesso al Lungomare e delimitano l’intera area del centro città colpita dal maltempo delle ultime ore.
A tre giorni dal violento ciclone Ulrike che ha devastato e spazzato via i lidi della via marina bassa di Reggio Calabria, l’amministrazione comunale sta provvedendo alla pulizia e alla messa in sicurezza del manto stradale.
In particolare i sanpietrini divelti dalla forza del mare e dalle raffiche di vento, sparsi ovunque, ostacolano il passaggio e mettano a rischio il transito dei pedoni. Numerosi poi i detriti che occupano gran parte dell’arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ nonchè l’intera spiaggia antistante.
Di ieri invece l’ordinanza del Comune di Reggio Calabria che impone il divieto di accesso e transito a persone e veicoli, presso il sito monumentale “OPERA“.
“Il sindaco ordina – si legge nell’ordinanza – con decorrenza immediata, la chiusura dell’area ove è collocata l’Opera monumentale dell’artista Edoardo Tresoldi posta sul Lungomare I. Falcomatà, con divieto di accesso e transito a persone e veicoli, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.