Reggio, alberi pericolanti sul Viale Calabria: Ripepi chiede intervento immediato

«Qui non siamo di fronte a una questione di decoro urbano o di manutenzione ordinaria: siamo davanti a un pericolo concreto e imminente per la vita dei cittadini». Così il Consigliere comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, interviene sulla gravissima situazione degli alberi pericolanti su Viale Calabria, in particolare nel tratto antistante la Scuola Primaria “Frangipane”, area quotidianamente frequentata da bambini, genitori e personale scolastico.

«Sul Viale Calabria», spiega Ripepi, «sono presenti alberi visibilmente inclinati, instabili, che possono cadere da un momento all’altro, senza alcun preavviso. Uno di questi si trova proprio davanti a una scuola elementare: il rischio che possa crollare sulla testa dei bambini o dei genitori è reale, non ipotetico».

A rendere il quadro ancora più allarmante è quanto già accaduto nei giorni scorsi: «Un albero è già caduto davanti a una farmacia a cinquanta metri dalla scuola.», ricorda Ripepi. «Non ci sono state vittime solo per puro caso. Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna quando è in gioco la vita delle persone».

Secondo valutazioni raccolte da tecnici e operatori del settore, numerosi alberi lungo il Viale Calabria verserebbero in condizioni analoghe di instabilità strutturale, potendo cedere improvvisamente anche in assenza di eventi meteorologici eccezionali. «È una situazione di pericolo continuo, che riguarda tutti i cittadini che transitano su una delle arterie più frequentate della città», sottolinea Ripepi.

Il Consigliere ricorda inoltre come il territorio comunale sia già stato segnato da tragici precedenti, come l’episodio avvenuto nella zona di Gebbione, dove la caduta di un albero ha causato la morte di un cittadino e del suo cane. «Quella tragedia», afferma, «dimostra che il rischio non è astratto: è reale, già verificatosi e potenzialmente letale».

Per questi motivi, Ripepi ha annunciato di aver formalmente scritto al Sindaco f.f. Domenico Battaglia, all’Assessore all’Ambiente Filippo Burrone e per conoscenza al Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro, segnalando la situazione e chiedendo l’immediato abbattimento degli alberi pericolanti e la loro sostituzione con essenze compatibili con contesti urbani sensibili come scuole e aree ad alta densità pedonale.

«Non si tratta di una scelta discrezionale», conclude Ripepi, «ma di un dovere preciso dell’Amministrazione: tutelare la sicurezza e la vita dei cittadini. Ogni ritardo, ogni sottovalutazione, espone la città a rischi gravissimi e a responsabilità che potrebbero diventare irreparabili. Sul Viale Calabria bisogna intervenire subito».