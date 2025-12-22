Reggio, Pranzo solidale a Villa Betania grazie a Officina dell’Arte e La Pietà del Pellicano

Un momento di gioia, solidarietà e calore umano ha illuminato le giornate dei piccoli ospiti di Villa Betania grazie alla sinergia tra l’associazione Officina dell’Arte, diretta dall’attore Peppe Piromalli, e La Pietà del Pellicano, presieduta dall’avvocato Nino Aloi. Le due associazioni hanno organizzato un Pranzo Solidale all’insegna della festa e della condivisione, regalando ai bambini un’occasione unica per sorridere in un clima di allegria.

I doni per i piccoli sono stati generosamente offerti dagli esercenti del territorio, che hanno dimostrato come la solidarietà possa trasformarsi in un vero sorriso di Natale, rendendo questa giornata speciale e memorabile. Il pranzo solidale non è stato solo un momento conviviale, ma una vera e propria festa, ricca di allegria, doni e calore umano.

L’arte che si trasforma in generosità

Un ringraziamento speciale va anche all’Officina dell’Arte, che ha contribuito con una somma in denaro, frutto di parte del ricavato dei biglietti teatrali, dimostrando come l’arte possa trasformarsi in gesti concreti di generosità.

“Se il teatro regala emozioni, oggi queste emozioni si trasformano in sorrisi veri e i sorrisi, amici miei, valgono più di qualsiasi applauso”.

Così ha scherzato l’attore Peppe Piromalli, evidenziando il valore sociale della cultura. L’avvocato Nino Aloi ha aggiunto con ironia: “Anche il diritto alla gioia si difende e con questa splendida iniziativa, i piccoli di Villa Betania ne hanno avuto in abbondanza”.

Un gesto semplice, ma potente: un sorriso vale davvero un tesoro, e questa iniziativa ne è la prova più concreta.