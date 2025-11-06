Reggio, cede l’asfalto in pieno centro: sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale – FOTO

In attesa del ripristino del manto stradale, la situazione è sotto controllo e l’area rimarrà interdetta fino al completamento dei rilievi

Nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, in via Aspromonte, all’angolo con via Marsala, a pochi metri dalla scuola “De Amicis”, si è aperta una voragine lungo la carreggiata.

L’episodio è avvenuto in una zona centrale della città e ha reso necessario l’intervento delle squadre di soccorso.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno delimitato l’area e disposto la chiusura temporanea al traffico per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Dal sottosuolo sono fuoriuscite acque nere che hanno già riempito la buca, rendendo necessario procedere con cautela nelle operazioni di drenaggio e analisi.

Area metanizzata: attesa per l’intervento tecnico

La zona è metanizzata, e per questo si attende l’arrivo dei tecnici specializzati per effettuare i controlli sulla rete del gas e stabilire le modalità di intervento più adeguate.

Leggi anche

In attesa del ripristino del manto stradale, la situazione è sotto controllo e l’area rimarrà interdetta fino al completamento dei rilievi.