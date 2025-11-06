Reggio, Cardia: ‘Sulle mense scolastiche serve chiarezza immediata’

“Le testimonianze diffuse in queste ore sulle mense scolastiche del nostro Comune sono gravi e inaccettabili. È doveroso fare subito chiarezza, senza minimizzare o rimandare: i nostri bambini e le loro famiglie meritano rispetto, trasparenza e sicurezza. Pochi mesi fa, il Sindaco e l’assessore Briante inauguravano un nuovo centro cottura in via Aschenez, peccato che ai bambini venga servito pollo crudo!”

Lo dichiara il consigliere comunale Mario Cardia, intervenendo dopo le segnalazioni pubblicate sui social riguardanti presunti disservizi e irregolarità nel servizio di refezione scolastica.

“Non possiamo tollerare – prosegue Cardia – che un servizio essenziale come la mensa scolastica, che riguarda la salute dei nostri figli, venga gestito con leggerezza o disattenzione. Chiedo che l’Amministrazione comunale, ad oggi totalmente assente, disponga una verifica urgente sulle condizioni igienico-sanitarie, sulla qualità dei pasti serviti e sull’operato del gestore. È necessario conoscere i risultati dei controlli già svolti e capire quali azioni si intendano intraprendere nell’immediato.”

Il consigliere sottolinea inoltre la necessità di coinvolgere direttamente i genitori e le scuole: “Serve un incontro pubblico per ascoltare le segnalazioni e ristabilire un clima di fiducia. La sicurezza alimentare e la dignità dei bambini non sono temi negoziabili.”

Cardia conclude annunciando un’iniziativa istituzionale: “Presenterò in Consiglio comunale una richiesta formale di chiarimenti e di verifica ispettiva. La trasparenza verso i cittadini è un dovere, non un favore. Pretendiamo risposte e soluzioni concrete”, conclude Cardia.