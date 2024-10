Reggio Calabria, work in progress per la riapertura dei lidi

La Via Marina di Reggio Calabria si prepara per la stagione estiva. Il Lungomare Italo Falcomatà prende sempre più forma in vista dell’estate 2018 che vedrà migliaia di giovani reggini affacciarsi sullo Stretto dal ‘chilometro più bello d’Italia’. Già da qualche giorno si notava il primo cantiere in Via Marina, lato Lido Comunale con le prime pedane ‘sdraiate’ lungo la spiaggia pronte per essere assemblate.

La prima struttura a dare il via ai lavori è stata proprio quella subito dopo lo storico centro balneare. Da questa mattina anche tutti gli altri stabilimenti hanno iniziato i lavori di sistemazione, pulizia e collocazione dei materiali (pedane, ringhiere in legno, gazebi e tettoie).

L’estate si avvicina a Reggio Calabria ed i reggini hanno già ‘assaggiato’ le prime vere giornate di sole in città (tra pasquetta e 25 aprile).

Work in progress dunque per tutti gli stabilimenti, Reggio Calabria si prepara ad accogliere i propri amati lidi. Il pubblico reggino rimane quindi in attesa di divertirsi, ascoltare buona musica e godere del panorama mozzafiato offerto dallo Stretto di Messina.

Sotto alcuni scatti della situazione attuale: