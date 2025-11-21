Reggio rafforza il suo legame con la Cina: a Palazzo Alvaro gli amministratori di Zhenjiang – FOTO

Si rafforzano i rapporti tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Governo popolare municipale cinese di Zhenjiang. In attuazione del protocollo di cooperazione amichevole siglato lo scorso maggio, la sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro ha ospitato una delegazione proveniente dal municipio cinese, guidata da Wu Ming, vice sindaco di Zhenjiang, e composta da diverse figure di rilievo, tra cui Lu Yanhua, direttrice dell’Ufficio municipale di Cultura, Radio, Televisione e Turismo; Xu Wei, direttrice dell’Ufficio municipale dello Sport; Huang Kewen, direttore dell’Ufficio municipale dell’Istruzione; Zhang Wenhua, vice sindaco della città di Danyang; e Lu Mingyue, vice capo della Divisione per la Promozione degli Investimenti e degli Affari esteri.

Un’intesa che prende forma

L’incontro segna un passo concreto nella realizzazione dell’intesa che mira a promuovere lo scambio e la cooperazione tra le due città, puntando sulla valorizzazione dei patrimoni storico-culturali, delle opportunità di collaborazione tra istituzioni e associazioni, degli scambi tra scuole e università, e sull’ampliamento delle prospettive internazionali tra i due territori.

Le parole del consigliere delegato al Turismo

Giuseppe Ranuccio, consigliere delegato al Turismo, ha sottolineato che questa intesa rappresenta una grande opportunità di crescita, che interessa diversi settori dell’economia, come l’impresa, il commercio e l’industria metropolitana. Inoltre, Ranuccio ha evidenziato l’importanza di questa cooperazione per l’internazionalizzazione del territorio di Reggio Calabria, grazie anche al lavoro straordinario portato avanti dal settore guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio.

Il vice sindaco di Zhenjiang, Wu Ming, ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro, sottolineando che le due città condividono una storia di 3000 anni.

“Questo incontro – ha affermato Wu Ming – serve a promuovere e spingere ulteriormente una collaborazione soprattutto nell’ambito del turismo. A Zhenjiang continueremo a far conoscere la realtà di Reggio Calabria, già presente in diversi passaggi televisivi. Porteremo qui investitori per cercare opportunità anche nei settori della moda, della tecnologia, dell’università, dell’istruzione e dell’industria agricola.”

Il futuro della collaborazione

Giuseppe Ranuccio e Wu Ming hanno infine espresso l’auspicio di proseguire una collaborazione fondamentale per lo sviluppo di due aree che, pur essendo lontane geograficamente, hanno molto da offrire a livello di scambi culturali, economici e sociali.