Nuovo circolo Pd a Reggio Campi, Barreca: ‘Presidio politico e centro servizi per cittadini’



“L’apertura del Circolo Pd di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese, nasce dalla scelta di riportare la politica nei quartieri e costruire un punto di riferimento concreto per i cittadini”.

Lo afferma il consigliere comunale del Pd Franco Barreca, che ha fortemente voluto la riapertura del circolo come spazio stabile di presenza sul territorio.

Leggi anche

“Il circolo – sottolinea Barreca – non deve essere soltanto un luogo di discussione politica, ma anche un vero centro servizi per i cittadini. Uno spazio di ascolto, orientamento e supporto, capace di raccogliere segnalazioni, bisogni e criticità quotidiane e di metterle in relazione con l’azione amministrativa e istituzionale”.

Una scelta che ha anche un valore politico più ampio.

«In una fase complessa per Reggio Calabria – aggiunge Barreca – è fondamentale ricostruire un rapporto diretto e di fiducia tra istituzioni e comunità. La politica deve tornare a essere utile, presente, riconoscibile nei quartieri. Luoghi come questo – prosegue – possono diventare strumenti concreti di contatto con il territorio e di partecipazione reale, anche in vista del ritorno delle circoscrizioni, che dovranno poggiare su una rete viva di ascolto e prossimità”.

Leggi anche

“Da Reggio Campi parte un impegno chiaro per restituire al quartiere e alla Città un circolo aperto, operativo, a disposizione dei cittadini e del territorio, per rafforzare il radicamento del Pd e costruire dal basso risposte credibili ai problemi della città”.