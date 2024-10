Reggio – Locale chiuso, ma ‘Al Clubbino’ si stappa lo stesso

“La direzione de “Al Clubbino” rende noto che, approfittando della tolleranza degli organi preposti, pur in presenza dell’efficacia dell’ordinanza di sospensione dell’attività e rispettandone pertanto i contenuti, il locale terrà le luci accese per tutta la notte a cavallo di oggi sabato 8 febbraio e domani.

Gli amici, i clienti, i simpatizzanti, i cittadini sono invitati a portare con sè una bottiglia di spumante, possibilmente freddo. A mezzanotte, orario che sancisce il rito dello “stappo” ma anche il “fermo musicale” nella città, stapperemo tutti all’unisono, prestando particolare attenzione a non sforare l’orario!

I bicchieri monouso saranno offerti da “Al Clubbino”. Ma nessun problema: il locale resta rispettosamente chiuso.

L’invito è esteso anche alla Dirigente di Settore che ha disposto la sospensione dell’attività, al Comandante della Polizia Municipale (organo che ha notificato il provvedimento giovedi 6 febbraio) ed anche al Sindaco che ha adottato l’ordinanza del “fermo musicale” alle 24,00.

Riteniamo che l’evento possa servire anche a chi ha potere di adottare decisioni in merito per comprendere quanto possa essere incongrua una misura del genere, che peraltro resta inapplicata ( e probabilmente inapplicabile ) nella maggioranza dei casi. L’impossibilità, se non l’incapacità, di fare rispettare un’ordinanza del genere crea, ancora, dei distinguo nella città. Lasciamo a chi legge, anche qui, il compito di valutare chi può essere oggetto di azione repressiva, anche dietro segnalazione di cittadini, e chi no.

Il bistrot “Al Clubbino” auspicando la presenza numerosa dei cittadini ed anche degli “invitati speciali” garantisce che, questa in particolare, sarà una serata speciale, comunque all’insegna del sano divertimento… ahh sono attese, da qui a poco, importanti novità che renderanno più piacevole questa iniziativa.

Per questo ringraziamo sin da ora … “il Sindaco”.

Vi aspettiamo numerosi, stasera, dalle 23 in poi”.