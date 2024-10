Reggio, Comune a rischio dissesto: arriva un’altra proroga per il bilancio

Continua ad allungarsi l’attesa per conoscere il destino del Comune di Reggio a rischio dissesto finanziario. Ieri dalla riunione a Roma, convocata al ministero dell’Economia e delle Finanze dal vice ministro Laura Castelli, sono arrivate due novità che dovranno essere ad ogni modo formalizzate nel corso della prossima riunione della Conferenza Stato-Città già convocata per il prossimo 24 aprile.

DUE IMPORTANTI NOVITÀ

La prima riguarda un’ulteriore proroga per l’approvazione del bilancio previsione che allo stato dovrebbe essere approvato dalla giunta municipale entro la fine del mese (e non ci sono attualmente le condizioni) e di quello consuntivo. La seconda rappresenta un’assoluta novità e anche una opportunità di rivalutare il tutto: i Comuni che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario a 30 anni e che è stato giudicato incostituzionale dalla Consulta, verranno ammessi a riportare il piano di riequilibrio a 20 anni, in quanto la norma per ripianare il disavanzo non esiste più.