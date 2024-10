Reggio, continuano gli incendi dolosi di rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo – A nulla è servita la mia preoccupazione che allertava l’amministrazione comunale per l’accumularsi di rifiuti nelle periferie di Sala e Mosorrofa , infatti proprio ieri mattina un’ incendio di rifiuti con fiamme altissime ha interessato la periferia di Sala ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto addirittura deviare la circolazione stradale;

il secondo incendio si è verificato questa mattina circa le 07.00 all’inizio di Mosorrofa ed anche questa volta sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del fuoco per domare le fiamme.

Per l’ennesima volta chiediamo al Sindaco Falcomatà di sollecitare l’AVR per ripulire queste periferie in modo da evitare altri incendi che non fanno altro che aumentare le emissioni della diossina e provocare rischi ambientali.

Il Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra