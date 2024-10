Reggio Calabria, controlli a tappeto con il Targa System

Continuano i controlli a tappeto della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Questo pomeriggio intensa attività di controllo in alcune zone della città con il Targa System.

Si tratta di una strumentazione che permette di monitorare la sosta e la velocità dei veicoli, verificare la regolarità delle coperture assicurative e delle carte di circolazione, elevando le sanzioni corrispondenti al semplice passaggio dei mezzi di servizio.

L’apparecchiatura è già stata utilizzata nelle scorse settimane in modalità ‘dinamica’ lungo le arterie che presentano maggiori criticità, rilevando la sosta dei veicoli nelle aree di divieto, in seconda fila e nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici.

Questo pomeriggio invece il Targa System è attivo in modalità ‘statica’ (nei pressi dello stadio Granillo) per il rilevamento delle infrazioni per mancata revisione e per violazione degli obblighi relativi alla copertura assicurativa.