Reggio, l’atleta della Del Core Volley Academy Ásia Vita convocata al club Italia Sud della Fipav

Surace: “La società è orgogliosa“. Con la 14enne al suo esordio, anche la confermata Victoria Oksyuk. Saranno due le atlete che parteciperanno oggi mercoledì 1 ottobre alla sessione di allenamento con il direttore tecnico delle Nazionali giovanili, Marco Mencarelli a Vibo Asia Vita, classe 2011, che quest’anno giocherà il campionato di serie D con la maglia della Del Core Volley Academy di Reggio Calabria, società in cui è cresciuta, convocata al Club Italia del Sud.

Un esordio che si accompagna alla conferma per Victoria Oksyuk, classe 2009, già da 3 anni convocata all’interno del circuito nazionale e che quest’anno si appresta a giocare la sua seconda stagione con la Lory Pizzo in serie C, disputando i campionati di Categoria con la società d’origine, la Del Core Volley academy.

Le due atlete reggine parteciperanno alla sessione di allenamento con il direttore tecnico delle Nazionali giovanili Marco Mencarelli a Vibo nell’ambito del Club Italia del Sud, il progetto pluriennale del settore femminile delle Squadre Nazionali avviato dalla Federazione Italiana Pallavolo per una riqualificazione delle regioni di Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia.

Dunque, un’altra grande soddisfazione per la De Core Volley Academy di Reggio Calabria.

“La società – commenta il presidente della Del Core Volley Academy, Francesco Surace – è orgogliosa di essere l’unica in Calabria con due atlete convocate. Il cammino intrapreso è stato, dunque, quello giusto. In soli 8 anni la società è molto cresciuta, non solo nel numero di giovani atlete ma anche nei risultati conquistati sul campo. Quest’anno si appresta a giocare il primo campionato di Serie, sempre nell’ottica di creare le condizioni in cui le giovani atlete possano giocare e crescere“.

Una già grande passione per la giovanissima Asia Vita che si prepara con entusiasmo a vivere questa nuova esperienza.

“Quando mi è stata comunicata la convocazione non riuscivo a credere di essere stata scelta e di avere questa grande opportunità. Sono molto emozionata – racconta Asia Vita, giovane centrale, alta 1 metro e 72 cm – e non vedo l’ora che arrivi mercoledì. Sono anche tanto contenta di rappresentare la società dove sto crescendo come atleta. Sono pronta a dare il meglio, giocando e misurandomi con questa nuova esperienza. Gioco a pallavolo da quando avevo sei anni. Oggi ne ho 14 anni e frequento il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria. Non so ancora cosa farò da grande – racconta Asia Vita – ma ho un sogno: continuare a giocare a pallavolo“.