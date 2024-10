Reggio e Bari unite per Maria Antonietta. Il bel gesto per aiutare la famiglia

C’è un filo invisibile, fatto di solidarietà e affetto, che unisce Reggio Calabria a Bari. Non sarà breve e semplice il percorso che porterà Maria Antonietta Rositani a ritrovare una vita normale. Ricoverata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale, la donna rimasta vittima del tentativo di omicidio da parte del marito Ciro Russo oggi attraverso un messaggio su Facebook ha ringraziato la propria famiglia e tutte le persone che le sono vicine in questo momento delicatissimo.

Tra i ringraziamenti di Maria Antonietta, c’è spazio anche per il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il padre Italo, “ammiravo il vostro dolce papà che la domenica mattina sul corso mi salutava con una mano nella guancia” ha sottolineato Maria Antonietta ricordando il compianto Italo. In un mondo dove spesso alla facile stigmatizzazione e l’indignazione momentanea da social non seguono i fatti, il supporto alla sfortunata Maria Antonietta in questo caso è stato rapido e concreto.

Considerata la degenza non breve che costringerà Maria Antonietta a rimanere ricoverata al Centro Grandi Ustionati di Bari e i sacrifici di continui spostamenti tra Calabria e Puglia da parte della famiglia, le due amministrazioni si sono subito attivate per cercare una soluzione. Da una parte il sindaco Falcomatà, dall’altra il collega Antonio Decaro di Bari, in mezzo l’importante lavoro svolto dalle associazioni di Bari e da Laura Bertullo, presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dalla volontà concreta di voler offrire supporto alla famiglia di Maria Antonietta, è nato un bel gesto. Le associazioni coinvolte si sono messe a disposizione per la ricerca di una sistemazione che permetterà alla famiglia di Maria Antonietta di potersi fermare a Bari quando ci sarà questa necessità. Una struttura che opera all’interno del comune di Bari inoltre offrirà a Maria Antonietta il sostegno psicologico in questa fase di comprensibile difficoltà.

Un segnale di vicinanza, un dono fatto con sincera spontaneità. Un bel modo per aiutare Maria Antonietta e la sua famiglia, testimoniando di essere al loro fianco nel cammino che li riporterà alla meritata serenità.